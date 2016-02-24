كسر الأنف يبعد هاري كين عن مباراة فيورنتينا

المصدر: لندن - د ب أ

سيفتقد فريق توتنهام هوتسبير الانجليزي لكرة القدم خدمات مهاجمه هاري كين خلال لقاء الفريق مع ضيفه فيورنتينا الإيطالي في إياب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) الخميس بسبب معاناته من الإصابة بكسر في الأنف.

وتعرض كين، هداف توتنهام هذا الموسم برصيد 19 هدفا، للإصابة خلال خسارة الفريق أمام كريستال بالاس في دور الستة عشر لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي يوم الأحد الماضي.

وصرح ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام اليوم الأربعاء بأنه يأمل في تعافي المهاجم الانجليزي الدولي قبل لقاء الفريق المقبل بالدوري الانجليزي أمام سوانسي سيتي يوم الأحد القادم.

وقال مدرب توتنهام في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاربعاء"نحن نتوقع ونأمل تعافيه يوم الأحد المقبل، إنه يغيب عنا اليوم بناء على توصية الطبيب".

ويكفي توتنهام التعادل السلبي أمام فيورنتينا لبلوغ دور الستة عشر للمسابقة الأوروبية، بعدما انتزع تعادلا إيجابيا 1/1 في لقاء الذهاب الذي جرى بمدينة فلورنسا الإيطالية يوم الخميس الماضي.