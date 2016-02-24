لويس إنريكي: احتجنا شوطاً سيئاً لنقدم مباراة مثالية

قال لويس انريكي المدير الفني لبرشلونة الأسباني أنه يشعر بالرضا عن أداء فريقه في المباراة التي فاز فيها على مضيفه أرسنال الإنجليزي بهدفين نظيفين الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف لويس انريكي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة التي استضافها ملعب الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن: "لقد راق لي كل شيء، أعتقد أننا قدمنا أداء رائعا، لم يكن هناك شيئ لم يلق رضائي".

وأشاد المدرب الأسباني بلاعبيه قائلا: "لقد كانوا رائعين على المستوى الفردي، لقد حاول الفريق المنافس ممارسة الضغط المتقدم وخلق فرص خطرة ولكننا تمكنا من التعامل مع الموقف".

وشدد انريكي في الوقت نفسه على أهمية مباراة العودة التي ستقام على ملعب "كامب نو" في 16 مارس المقبل: "إنها نتيجة طيبة للغاية ولكنها لم تحسم التأهل".

وأشار مدرب الفريق الكتالوني إلى أن مفتاح الفوز في المباراة يكمن في اختلاف وتيرة اللعب بين الشوطين الأول والثاني: "الإرهاق الذي تسببنا فيه لهم بالاستحواذ على الكرة رغم انهم كانوا يدافعون في نصف ملعبهم أدى إلى إيجاد فرص أكبر في الشوط الثاني وتحول دفة المباراة لصالحنا".

واختتم قائلا: "كل من يفهمون كرة القدم يدركون أنك تحتاج إلى شوط أول مثل هذا لتؤدي شوطا ثانيا كالذي قدمناه".