ميسي يرد على أرسنال وفينغر بهدفين في شباك تشيك

واصل المهاجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي لدغاته القاتلة وقاد فريقه برشلونة الأسباني إلى التقدم خطوة مهمة على طريق الدفاع عن لقبه الغالي في دوري أبطال أوروبا بالفوز الثمين 2 / صفر على مضيفه أرسنال الإنجليزي الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر للبطولة.

ووضع برشلونة أكثر من قدم في دور الثمانية للبطولة حيث يحتاج أرسنال لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل على ملعب برشلونة في مباراة الإياب إذا أراد العبور لدور الثمانية على حساب حامل اللقب.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعدما غابت الخطورة كثيرا عن هجمات الفريقين خاصة برشلونة الذي لم يصل بشكل حقيقي لمرمى المدفعجية إلا في اللحظات الأخيرة من هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني ، تحسن الأداء ولكن خبرة ميسي وتألق الفريق الأسباني ساهم في تحقيق الفوز بهدفين أحرزهما النجم الأرجنتيني في الدقيقتين 71 و83 من ضربة جزاء ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في المسابقة هذا الموسم.

وانضم التشيكي بيتر تشيك إلى قائمة الضحايا من حراس المرمى الذين تلقت شباكهم أهداف ميسي حيث كان هدفا اليوم هما أول ما سجل ميسي في شباك بيتر تشيك في ست مواجهات بينهما.

كما حقق برشلونة اليوم الفوز الأول له في تاريخ مواجهاته مع أرسنال على استاد "الإمارات" بالعاصمة البريطانية لندن.

وجدد برشلونة حامل اللقب المنافسة مع أرسنال والتي تكررت في السنوات الأخيرة ضمن منافسات دوري الأبطال.

وخاض برشلونة المباراة اليوم بمعنويات بعد اتساع الفارق الذي يتفوق به على أقرب منافسيه في الدوري الأسباني إضافة لبلوغه المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك أسبانيا.

وتغلب الفريق على الإجهاد الذي يعانيه لاعبوه بسبب ضغط وتوالي المباريات في الفترة الماضية وقدم عرضا قويا في مواجهة المدفعجية ليقترب بشكل هائل من دور الثمانية.

وسبق لبرشلونة أن أطاح بأرسنال من البطولة نفسها في 2010 و2011 ويأمل في تكرار هذا خلال الموسم الحالي ليستكمل مسيرته في البطولة.

ويتطلع برشلونة إلى أن يصبح أول فريق يحافظ على لقب دوري الأبطال منذ أن حقق ميلان الإيطالي هذا الإنجاز في 1990 .

وفي المقابل ، فشلت مساعي أرسنال لتجنب تكرار المأزق الذي لازمه في المواسم الثلاثة الماضية عندما كانت الهزيمة في مباريات الذهاب على ملعبه سببا في خروجه من البطولة رغم تحسن مستواه في مباريات الإياب.

ومني الفريق بهزيمة جديدة على ملعبه ستصعب كثيرا من مهمته في مباراة الإياب على استاد "كامب نو" ببرشلونة.

وجاءت بداية المباراة متكافئة ولكن دون أي خطورة حقيقية في الدقائق الأولى من اللقاء حيث كانت الغلبة لمدافعي الفريقين الذين نجحوا في إفساد أي محاولات هجومية مبكرا.

ونال ناتشو مونريال لاعب أرسنال إنذارا مبكرا في الدقيقة السادسة للخشونة مع الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة.

وشهدت الدقيقة الثامنة أول فرصة خطيرة في المباراة اثر هجمة سريعة لأرسنال تبادل فيها الألماني مسعود أوزيل وآرون رامسي لكرة داخل منطقة جزاء برشلونة ولكن الأخير فشل في السيطرة بشكل جيد على الكرة لتذهب تسديدته ضعيفة في أقدام المدافعين.

وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب ولكن في وسط الملعب.

وحاول راكيتيتش تجربة التسديد القوي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 14 لكن الكرة ارتطمت بالدفاع وخرجت لركنية لم تستغل جيدا.

وبعد مرور أقل من ربع ساعة على بداية المباراة ، بدأ برشلونة في فرض أسلوبه على المباراة وحاصر دفاع أرسنال في منطقة الجزاء فيما اعتمد أرسنال على التكتل والتنظيم الدفاعي لغلق الطرق المؤدية إلى مرماه.

ورغم هذا ، كانت الفرصة الخطيرة لصالح أرسنال من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 22 وعاند الحظ فيها الفريق اللندني قبل أن ينقذ الألماني مارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة فريقه بالتصدي للتسديدة الزاحفة التي أطلقها أليكس شامبرلين من وسط منطقة الجزاء.

وتخلي أرسنال عن انكماشه الدفاعي وعاد لمبادلة ضيفه الهجمات في وسط الشوط الأول.

وتجددت الهجمة لأرسنال في الدقيقة 25 اثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية زاحفة لعبها أوزيل من الناحية اليسرى ولكن الدفاع أبعدها في الوقت المناسب إلى ركنية لم تستغل جيدا.

وطالب التشيلي أليكسيس سانشيز ببطاقة صفراء لسيرخيو بوسكيتس نجم وسط برشلونة عندما استخلص الأخير الكرة من زميله السابق في الدقيقة 26 ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وأثار الحكم غضب فريق أرسنال باحتساب ضربة حرة صحيحة لليونيل ميسي مهاجم برشلونة في الدقيقة 30 عندما جذبه فرانسيس كوكولين من ذراعه لإيقاف انطلاقته نحو منطقة الجزاء.

وأسفرت محاولات ميسي لاختراق منطقة جزاء أرسنال عن ضربة حرة للفريق على حدود قوس منطقة الجزاء اثر عرقلة من لوران كوتشيلني في الدقيقة 35 ولكن ميسي سددها زاحفة لترتد من أقدام مدافعي أرسنال.

وتدخل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو في الوقت المناسب وقطع الكرة من أمام شامبرلين اثر هجمة مرتدة سريعة لأرسنال في الدقيقة 37 .

ورد برشلونة بهجمة سريعة في الدقيقة 51 ولكن الدفاع تصدى لتسديدة ميسي وأخرج الكرة لركنية لم تستغل جيدا.

وشهدت الدقيقة 45 أول فرصة خطيرة لبرشلونة في هذا الشوط اثر هجمة سريعة تبادل فيها ميسي الكرة مع سواريز ولكن تسديدة الأخير ارتطمت بالدفاع أمام خط المرمى.

وتجددت الفرصة لبرشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع اثر هجمة منظمة لعب منها داني ألفيش الكرة من داخل منطقة الجزاء عرضية لاتصل على رأس سواريز الذي حولها برأسه إلى جوار القائم البعيد لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وبدأ برشلونة الشوط الثاني بهجوم ضاغط وكاد نيمار يفتتح التسجيل في الدقيقة 49 اثر تمريرة بينية من أندريس إنييستا تسلمها نيمار خلف دفاع أرسنال وتقدم بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سددها قوية زاحفة ولكن التشيكي المخضرم بيتر تشيك حارس مرمى أرسنال تصدى لها ببراعة وأبعد الكرة بقدمه.

وخرج شامبرلين في الدقيقة 49 للإصابة ولعب مكانه ثيو والكوت.

وواصل برشلونة ضغطه الهجومي ولكن الدفاع ضغط على نيمار في الدقيقة 54 ليبعد من أمامه الكرة في الوقت المناسب بعدما توغل نيمار داخل منطقة الجزاء.

كما تدخل الألماني بير ميرتساكر مدافع أرسنال في الوقت المناسب وأبعد الكرة قبل ميسي المتحفز أمام المرمى في الدقيقة 55 اثر هجمة خطيرة وتمريرة من نيمار.

كما أبعد ماسكيرانو الكرة من أمام أوليفيه جيرو في الدقيقة 60 اثر هجمة خطيرة لأرسنال وتجددت الفرصة لأرسنال اثر تمريرة عرضية لعبها ناتشو مونريال من الناحية اليسرى وانقض عليها جيرو بضربة رأس قوية وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى ولكن تير شتيجن أبعد الكرة برد فعل سريع ورائع ليشتتها الدفاع وتنتهي الخطورة.

وتلاعب ميسي بدفاع أرسنال داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 62 ولكن الدفاع أبعد الكرة لضربة ركنية.

وعاند الحظ أرسنال في الدقيقة 65 اثر هجمة خطيرة أغلق فيها دفاع أرسنال زاوية التسديد أمام أليكسيس ثم أطاح رامسي بالكرة بعيدا عن المرمى.

ورد برشلونة بهجمة مماثلة في الدقيقة التالية ولكن الدفاع تصدى لتسديدة صاروخية أطلقها ميسي من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر جيرو فرصة ثمينة لهز شباك برشلونة في الدقيقة 68 عندما أخطأ في تمرير الكرة لدفاع برشلونة الذي أبعد كرة أخرى خطيرة في الدقيقة التالية اثر هجمة مرتدة سريعة لأرسنال. ونال خوردي ألبا لاعب برشلونة إنذارا في الدقيقة 69 للخشونة.

ووسط الضغط الهجومي لأرسنال ، اقتنص ميسي هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 71 .

وجاء الهدف اثر هجمة مرتدة سريعة بدأها نيمار وتبادل فيها الكرة مع سواريز بوسط الملعب ثم انطلق نيمار في حراسة اثنين من مدافعي أرسنال قبل أن يمرر الكرة من داخل منطقة الجزاء إلى ميسي المندفع في وسط المنطقة والخالي من الرقابة ليلجأ ميسي إلى التمويه حتى سقط تشيك على أرض الملعب وسدد ميسي الكرة بمهارة في المرمى الخالي من حارسه فيما فشل المدافعون في إبعاد تسديدة ميسي.

ولعب داني ويلبك بدلا من جيرو في الدقيقة 72 لتنشيط هجوم أرسنال بحثا عن هدف التعادل.

ورغم محاولات أرسنال للرد وتسجيل هدف التعادل ، كانت الفرصة الخطيرة التالية من نصيب برشلونة اثر هجمة سريعة مرتدة قادها ميسي في الدقيقة 78 ومرر منها الكرة لنيمار الخالي من الرقابة ولكن الأخير تباطأ في التسديد وحاول المراوغة لترتطم الكرة بالدفاع وتتهيأ مجددا إلى ميسي الذي مررها مجددا لسواريز الخالي من الرقابة والذي سددها قوية ولكن الكرة ارتدت من القائم.

ورد أرسنال بهجمة خطيرة في الدقيقة التالية ولكن تير شتيجن تصدى للكرة من أمام قدم رامسي.

وضغط ميسي على دفاع أرسنال ليحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 83 عندما تعرض للإعاقة من البديل ماتيو فلاميني بعد دقيقة واحدة من نزول الأخير.

وسدد ميسي ضربة الجزاء على يمين تشيك في الدقيقة 83 ليكون هدف الاطمئنان للفريق.

ونال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة إنذارا في الدقيقة 85 للخشونة مع ويلبك.

وواصل برشلونة ضغطه الهجومي في الدقائق الأخيرة وكاد نيمار يسجل الهدف الثالث للفريق بضربة رأس اثر هجمة سريعة منظمة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة ولكن تشيك تصدى للكرة ببراعة.