يوفنتوس ينتفض ويجبر بايرن على التعادل

استفاق يوفنتوس الإيطالي في وقت متأخر وتعادل بصعوبة مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 2 2/ الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانهى بايرن الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله توماس مولر في الدقيقة 43 ثم ضاعف الفريق رصيده من الأهداف بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق الجناح الهولندي اريين روبن.

وبدا أن بايرن في طريقه لفوز مريح خارج أرضه، ولكن يوفنتوس استعاد توازنه بشكل مثير ونجح في العودة إلى المباراة بهدفين حملا توقيع الأرجنتيني باولو ديبالا والبديل ستيفانو ستيورارو في الدقيقتين 63 و.77

وسيطر النادي البافاري على مجريات اللعب خلال الشوط الأول بأكمله وكذلك في أول ربع ساعة من الشوط الثاني قبل أن تتحول دفة الأمور لصالح أصحاب الأرض.

وبات بايرن ميونيخ أول فريق ينجح في هز شباك يوفنتوس على ملعبه في تورينو خلال النسخة الحالية من دوري الأبطال.

وحقق بايرن فوزه الخامس خلال تسع مواجهات جمعته بيوفنتوس مقابل ثلاث هزائم وتعادل وحيد علما بان بايرن فاز في أخر ثلاث مواجهات بين الفريقين والتي كان أخرها في دوري الأبطال عام 2013 حينما فاز في ذهاب دور الثمانية بهدفين نظيفين ثم عاد وفاز بنفس النتيجة في مباراة الإياب.

ولم يذق يوفنتوس طعم الفوز على بايرن منذ أن تغلب عليه بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات لنسخة 2005 من دوري الأبطال.

وتصدر بايرن المجموعة السادسة في دور المجموعات برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات وهزيمة واحدة فيما حل يوفنتوس في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.

وسبق لبايرن التتويج بلقب دوري الأبطال خمس مرات من قبل في مواسم /1973 1974 و1974 1975/ و/1975 1976 و2000 2001/ و2012 2013/ فيما حصد يوفنتوس اللقب مرتين من قبل في موسمي 1984 1985/ و1995 .1996/

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند بينما تفصل يوفنتوس نقطة واحدة فقط عن نابولي صاحب المركز الثاني في صدارة الدوري الإيطالي.

وفاز يوفنتوس بلقب الدوري المحلي في آخر أربعة أعوام فيما أحرز بايرن لقب البوندسليجا في أخر ثلاثة أعوام.

وبدأت المباراة بهجمة سريعة ليوفنتوس انتهت بتصويبة من داخل منطقة الجزاء للمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لكن الكرة ذهبت سهلة في أحضان مانويل نيوير حارس البايرن.

ورد بايرن بفرصة محققة جاءت عبر تصويبة صاروخية من التشيلي ارتورو فيدال من على خط منطقة الجزاء لكن جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس تصدى للكرة ببراعة.

وكاد يوفنتوس أن يتقدم بهدف مع حلول الدقيقة 11 بعد مجهود رائع من الأرجنتيني باولو ديبالا في الناحية اليسرى قبل أن يرسل كرة عرضية متقنة لكن ماندزوكيتش فشل في استغلالها وهو على بعد ست ياردات من مرمى نيوير.

وأهدر توماس مولر فرصة ذهبية للنادي البافاري بعدما مرر له زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي كرة رائعة امام المرمى مباشرة لكنه تعثر لحظة تسديد الكرة ليتدخل اندريا بارتزالي في الوقت المناسب وينقذ الموقف.

وفرض البايرن سيطرته المطلقة على مجريات اللعب في أول ربع ساعة وشكل لاعبوه تهديدا مستمرا على مرمى بوفون لكنهم عجزوا عن هز الشباب بسبب التعجل في إنهاء الهجمات.

وجرب الجناح الهولندي اريين روبن حظه بتسديدة بعيدة المدى لكن الكرة مرت مباشرة من فوق العارضة

وانقذ بوفون مرمى يوفنتوس من هدف محقق وتصدى لتسديدة صاروخية من خوان بيرنات من على خط المرمى قبل أن يكمل ليوناردو بونوتشي تشتيت الكرة إلى خارج الملعب.

ومرت النصف ساعة الأولى وسط هجوم ضاري وفرص متتالية من جانب بايرن يقابلها استبسال من جانب دفاع يوفنتوس وحارسه المجتهد بوفون.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول تقدم بايرن بهدف عن طريق مولر إثر هجمة منظمة في الناحية اليمنى عند روبن الذي ارسل تمريرة طولية في الناحية اليسرى إلى دوجلاس كوستا الذي مرر الكرة داخل منطقة الجزاء لترتد من الدفاع وتصل إلى المتربص مولر الذي سدد بشكل مباشر في شباك بوفون.

ومع بداية الشوط الثاني دفع ماسيميليانو اليجري المدير الفني ليوفنتوس بلاعب الوسط البرازيلي اندرسون هيرنانيز بدلا من كلاوديو ماركيزيو في محاولة للسيطرة على مجريات اللعب في خط الوسط.

وضاعف بايرن جراح أصحاب الأرض وسجل الهدف الثاني بعد مرور عشر دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق روبن الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من ليفاندوفسكي ليراوغ اثنين من مدافعي يوفنتوس ويسدد بقدمه اليسرى كرة رائعة إلى داخل الشباك.

ورد يوفنتوس بهدف مع حلول الدقيقة 63 عن طريق ديبالا بعد أن وضعه ماندزوكيتش في مواجهة المرمى الألماني تماما ليسدد دون أي عناء في الشباك.

واهدر الكولومبي خوان كوادرادو فرصة تسجيل هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 68 بعد ان قطع ماندزوكيتش مشوارا ماراثونيا بالكرة قبل أن يمرر داخل منطقة الجزاء إلى كوادرادو المنفرد، ليسدد كرة قوية وهو على بعد ثمان ياردات من المرمى ولكن نيوير حول الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

وبعدها مباشرة اهدر الفرنسي بول بوجبا فرصة أخرى محققة عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن هذه المرة مرت الكرة من فوق الشباك.

واتت جهود يوفنتوس ثمارها في الدقيقة 77 حيث أحرز ستيفانو ستيورارو هدف التعادل بعد سبع دقائق فقط من مشاركته من على مقاعد البدلاء إثر تمريرة رائعة من ماندزوكيتش هيأها البديل الاخر الفارو موراتا برأسه إلى ستيورارو امام المرمى مباشرة ليسدد من الوضع زاحفا إلى داخل الشباك.

ولم يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بالتعادل 2 / .2