آخر أبطال كأس العالم 1998 يعلن اعتزاله

اصبح روبير بيريز اخر لاعب من التشكيلة التي قادت فرنسا للفوز بمونديال 1998 يعتزل اللعب، وذلك بحسب ما اعلن الخميس في تصريحات تلفزيونية.

وجاء اعلان بيريز، البالغ من العمر 42 عاما، بعد ان وجد نفسه دون اي فريق منذ ان فسخ عقده مع غوا الهندي في مارس الماضي.

وقال بيريز: "اصبحت في الثانية والاربعين، ويجب على المرء ان يتوقف في وقت ما. يجب التوقف والاهم من ذلك ان تترك مكانك للشبان. تجربتي الاخيرة كانت في الهند".

وكان غوا التحدي الأخير لبيريز (79 مباراة دولية و14 هدفا) الذي دافع عن ألوان متز (1992-1998) ومرسيليا (1998-2000) وأرسنال الانكليزي (2000-2006) وفياريال الاسباني (2006-2010) واستون فيلا الانكليزي (2010-2011).

وساهم بيريز بفوز فرنسا في مونديال 1998 وكأس اوروبا عام 2000 وقاد ارسنال الى الفوز بلقب الدوري المحلي عامي 2002 و2004 وكأس انكلترا عامي 2003 و2005.