شفاينشتايجر واثق من مشاركته في يورو 2016

المصدر: برلين - د ب أ

أبدى باستيان شفاينشتايجر قائد المنتخب الألماني ثقته في أنه سيكون لائقا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2016) بفرنسا ، رغم أنه يتعافى حاليا من إصابة في الركبة.

وقال شفاينشتايجر 31/ عاما/ لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الخميس إنه يتوقع عودته للتدريبات قريبا ، بعد التعافي من تمزق في أربطة الركبة.

واستبعد شفاينشتايجر تماما غيابه عن نهائيات كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق في يونيو المقبل.

وقال مازحا " إذا لم يتم تقديم موعد البطولة الأوروبية لتقام فجأة في بداية مارس ، ستكون الأمور جيدة للغاية."

وأشار إلى أنه يتوقع تعافيه الكامل وعودته للتدريبات في مارس المقبل ، "في غضون نحو خمسة ايام سيمكنني الركض من جديد ، وخلال خمسة أيام أخرى سأتمكن من التدرب بالكرة."