كومباني: مانشستر سيتي متعطش لتحقيق النجاح

قال فينسنت كومباني قائد مانشستر سيتي، إن فريقه "متعطش للنجاح" بعدما وضع حدا لسلسلة من العروض السيئة ليصبح على مشارف التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بالفوز 3-1 على مضيفه دينامو كييف الأربعاء.

وكان سيتي قد خسر آخر ثلاث مباريات قبلها لتتعرض آماله في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لضربة موجعة بعد هزيمتين متتاليتين أمام ليستر سيتي وتوتنهام والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بخسارة منكرة 5-1 أمام مضيفه تشيلسي.

وظهر سيتي أمس الأربعاء كفريق لا يمكن إيقافه خلال أول 45 دقيقة واخترق دفاع منافسه كما يحلو له وتقدم 2-صفر بهدفي سيرجيو اجويرو وديفيد سيلفا.

لكن الفريق صاحب الأرض تحسن بشكل كبير في الشوط الثاني وقلص الفارق بتسديدة فيتالي بويالسكي التي أبدلت اتجاهها إلى الشباك وهو ما أثار حماس جماهير ولاعبي دينامو.

وتصدى جو هارت حارس سيتي بشكل رائع لمحاولة من بويالسكي ليحرمه من ادراك التعادل لكن يايا توري وضع الكرة في الشباك بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء ليحكم قبضة سيتي على المواجهة قبل لقاء الاياب يوم 15 مارس .

وتعثر سيتي عند هذه المرحلة في الموسمين الماضيين.

وأبلغ كومباني شبكة بي.تي. سبورت "الاداء كان جيدا. ونجحنا في الضغط بشدة على المنافس. 3-1 نتيجة جيدة ونحن سعداء بها".

وتابع "سندخل مباراة الإياب ونحن نملك أفضلية جيدة للتأهل وهو أمر لم يحدث لنا من قبل. ظهرنا كفريق متعطش للنجاح الليلة".

وأضاف "ربما ثارت بعض الشكوك عندما نجحوا في تقليص النتيجة الى 2-1 لكننا احرزنا الهدف الثالث".

وأقر سيرجي ريبروف مدرب دينامو بان فريقه كان الطرف الاضعف.

وقال للصحافيين "للاسف كانت خسارة مستحقة فقد سمحنا لهم باظهار قدراتهم وارتكبنا الكثير من الأخطاء".

وأضاف "لمست مشاعر القلق في نفوس لاعبي فريقي في غرف تغيير الملابس".