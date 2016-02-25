ميسي وإنييستا وديبالا في فريق الأسبوع الأوروبي

المصدر: برشلونة - د ب أ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الخميس قائمة فريق الأسبوع لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما لعبت المباريات الأربع الأخيرة بذهاب دور الستة عشر للمسابقة أول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء.

وجاء الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني على رأس القائمة، عقب تسجيله هدفين خلال فوز الفريق الكتالوني 2 / صفر على مضيفه أرسنال الإنجليزي.

كما ضمت القائمة لاعبين آخرين من صفوف برشلونة ولاعبين من أيندهوفن الهولندي ومثلهما من مانشستر سيتي الانجليزي ولاعب واحد من أندية أرسنال وبايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الأسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وجاءت تشكيلة الأسبوع التي نشرها يويفا على موقعه الألكتروني حراسة المرمى بتواجد يورجن زويت (أيندهوفن). ، دييجو جودين (أتلتيكو مدريد)، خافيير ماسكيرانو (برشلونة)، لوران كوتشيلني (ارسنال)، جيفري بروما (أيندهوفن). في خط الدفاع، وآريين روبن (بايرن ميونيخ)، ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي)، أندرياس انييستا (برشلونة). كلاعبي خط وسط أما في الهجوم فتواجد الأرجنتينيون الثلاثة: ليونيل ميسي (برشلونة)، باولو ديبالا (يوفنتوس)، سيرخيو أجويرو (مانشستر سيتي).

