ميسي يفي بوعده لطفل أفغاني

المصدر: برشلونة - د ب أ

تحول حلم طفل أفغاني يبلغ من العمر خمسة أعوام، إلى حقيقة عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني.

واشتهر الطفل مرتضى أحمدي على نطاق واسع بعد نشر صورة له وهو يرتدي كيس بلاستيك يحمل ألوان قميص المنتخب الأرجنتيني واسم ميسي، في إشارة إلى عشقه لـ"البرغوث" ميسي.

واستجاب ميسي لمشجعه الصغير وأرسل له قميصا وكرة قدم بواسطة منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (يونيسيف) في مقاطعة غزني.

وقال محمد عارف أحمدي والد الطفل مرتضى "سيدة من اليونيسف اتصلت بنا وأخبرتنا قبل يومين أن مرتضى ربما يحصل على طرد بريدي من ميسي".

وأضاف "مرتضى سعيد للغاية بتلقيه هذه الهدايا".