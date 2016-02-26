رئيس فيفا الجديد: سأعمل لبناء مرحلة جديدة

أوضح السويسري، جاني إنفانتينو، بعد لحظات على انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيعمل مع 209 اتحادات وطنية لإعادة بناء مرحلة جديدة للفيفا.

وقال إنفانتينو: "أريد أن أكون رئيسا لـ209 اتحادات وطنية، سافرت عبر الكرة الأرضية وسأواصل ذلك، وسأعمل معكم جميعا لإعادة بناء مرحلة جديدة للفيفا، حيث يمكننا إن نضع الكرة مجددا في وسط الملعب".

وتابع: "لا يمكنني التعبير عن شعوري في هذه اللحظة، قلت لكم إنني قمت برحلة استثنائية جعلتني ألتقي بالعديد من الأشخاص الرائعين الذين يعشقون كرة القدم ويستحقون أن يكون الفيفا محترما جدا".

وأضاف: "العالم سيحيينا على ما سنفعله للفيفا في المستقبل، ويجب أن نكون فخورين بالفيفا".