الإصابة تحرم أرسنال من خدمات تشامبرلين

سيفتقد أرسنال الإنجليزي نجمه أليكس أوكسلايد تشامبرلين لعدة أسابيع، بسبب إصابة في ركبته تعرض لها الثلاثاء ضد برشلونة الإسباني (صفر-2) في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بحسب ما كشف مدربه الفرنسي ارسين فينغر.

واكد فينغر ان اوكسلايد تشامبرلاين تعرض لاصابة "خطيرة" في ركبته وسيغيب "عدة اسابيع"، مضيفا: "خسرنا تشامبرلاين مساء الثلاثاء. اصابته خطيرة وستبعده لعدة اسابيع. انه يستشير اخصائيا لأنه اصيب في ركبته. سيغيب لعدة اسابيع، لكن حتى متى بالتحديد، لا اعلم".

وواصل: "انها اصابة جديدة تعرض لها - عندما قطع الى نصفين من قبل ماسكيرانو - في اشارة الى الاحتكاك القوي بينه وبين مدافع برشلونة الارجنتيني خافيير ماسكيرانو"، مضيفا: "علينا الانتظار لمعرفة مدى الضرر الذي اصابه. كان التدخل قاسيا لكنه -ماسكيرانو- لم يكن يتعمد الاذى".

وواصل: "لنأمل ان تصلنا الاخبار الجيدة وان يكون غيابه لثلاثة اسابيع فقط وليس لستة او سبعة".

واستبعد فينغر ان تؤثر الاصابة على حظوظ اللاعب بالمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس اوروبا الصيف المقبل.

ويأتي اعلان فينغر عشية المواجهة المرتقبة بين ارسنال ومضيفه وغريمه مانشستر يونايتد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز الذي يحتل فيه فريق "المدفعجية" المركز الثالث بفارق الاهداف خلف جاره توتنهام الثاني ونقطة خلف ليستر سيتي المتصدر.