راشفورد يتألق في ظهوره الأول مع اليونايتد

أحرز المهاجم الصاعد ماركوس راشفورد هدفين في أول مشاركة له مع مانشستر يونايتد الإنجليزي عندما فاز فريقه 5-1 على ميتيلاند الدنمركي في إياب دور 32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس.



وجاءت مشاركة راشفورد (18 عاما) المولود في مانشستر في المباراة، بعدما أصيب المهاجم الفرنسي انطوني مارسيال خلال الإحماء قبل انطلاق المباراة.



وكان مانشستر يونايتد خسر 2-1 في لقاء الذهاب، ومن ثم فقد كانت مهمته صعبة وخاصة عندما تقدم الفريق الدنمركي بهدف في مباراة العودة.



وعن التألق كتب راشفورد عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "يا له من ظهور أول حالم. شعور رائع بإحراز هدفين والمساهمة في فوز الفريق وتأهله للمرحلة المقبلة".



كما أشاد مدرب يونايتد الهولندي لويس فان جال بأداء لاعبه الشاب، وأكد أنه أقدم على اختياره لأنه كان البديل الوحيد المتاح أمامه.



وقال فان جال بعد المباراة: "لم يكن أمامي خيار آخر ولذا كان القرار سهلا. كان على مقاعد البدلاء لأنه كان البديل الطبيعي لمارسيال".



وزادت مهمة يونايتد صعوبة عندما منح بيوني سيستو التقدم للفريق الدنمركي. لكن هدفا سجله نيكولاي بودوروف بالخطأ في مرماه إضافة لثنائية راشفورد وهدف من ركلة جزاء لاندير هيريرا وآخر متأخر من ممفيس ديباي قادوا الفريق الانجليزي للفوز والصعود لدور 16 فائزا

6-3 في النتيجة الإجمالية للقائي الذهاب والإياب.



وجاء هدف راشفورد الأول في الدقيقة 63 عندما سدد في الشباك من تمريرة عرضية من زميله خوان ماتا قبل أن يضيف هدفه الثاني بتسديدة مباشرة متقنة بعد 12 دقيقة أخرى.



وبهذا أصبح راشفورد البالغ من العمر 18 عاما و117 يوما أصغر لاعب سنا يهز الشباك ليونايتد في بطولة أوروبية متفوقا في ذلك على الراحل جورج بست الذي هز الشباك في مباراة أوروبية عندما كان عمره 18 عاما و158 يوما وكان ذلك في مواجهة يورجاردن السويدي في أكتوبر 1964.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بين فرق الدوري الانجليزي متخلفا بست نقاط عن المركز الرابع أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال

أوروبا.



لكن الفوز بالدوري الأوروبي يمنح مكانا في دوري الأبطال أيضا.



وسيتم في وقت لاحق من اليوم الجمعة سحب قرعة دور 16 من الدوري الأوروبي.