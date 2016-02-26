سيكسويل ينسحب من انتخابات فيفا قبل التصويت

‭‭ ‬‬‬‬انسحب رجل الأعمال الجنوب إفريقي طوكيو سيكسويل من انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قبل بداية التصويت اليوم الجمعة.



جاء انسحاب سيكسويل خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العمومية قبل بداية الجولة الأولى من التصويت.



وبهذا يقتصر السباق على المنصب الأول في الفيفا على أربعة مرشحين فقط، هم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وجياني إنفانتينو والأمير علي بن الحسين وجيروم شامبين.



وقال سيكسويل بعد أن ألقى المرشحون الأربعة خطاباتهم: "لدي مفاجأة لكم. حملتي الانتخابية تنتهي اليوم وقررت تعليق مشاركتي لتقتصر الانتخابات على أربعة أشخاص وهذه هي قضيتكم الآن".



ولم يحصل سيكسويل على دعم اتحاد جنوب افريقيا للعبة كما أعلن الاتحاد الافريقي في يناير الماضي دعمه للشيخ سلمان في الانتخابات.