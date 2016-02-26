ميلنر يقود ليفربول إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

تأهل ليفربول الانكليزي بصعوبة الى الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم اثر فوزه على ضيفه اوغسبورغ الالماني 1-صفر الخميس في ليفربول في اياب الدور الثاني.



في المقابل، خطف باير ليفركوزن الالماني ولاتسيو الايطالي وفالنسيا الاسباني بطاقة التأهل بيسر ودون عناء كبير، فيما كان شالكه الالماني ومرسيليا الفرنسي ابرز الخارجين من الدور الثاني.



على ملعب انفيلد رود، استفاد ليفربول الذي اكتفى بتعادل سلبي في الذهاب، من خطأ اثر لمسة يد من جانب دومينيك كور وركلة جزاء مبكرة نفذها بنجاح جيمس ميلنر مانحا التقفدم لاصحاب الارض (5) بعد محاولة خطيرة للبرازيلي كايوبي، المهاجم الوحيد في صفوف الضيف.



وفي الشوط الثاني، عجز رجال المدرب الالماني يورغن كلوب عن مضاعفة الغلة.



وعلى ملعب "باي ارينا" في ليفركوزن وامام 29412 متفرجا، جدد باير ليفركوزن بطل عام 1988 فوزه على سبورتينغ لشبونة متصدر الدوري البرتغالي عندما تغلب عليه 3-1، بعد فوزه 1-صفر ذهابا في لشبونة.



وتقدم باير ليفركوزن عبر الدولي المغربي الاصل كريم بلعربي بتسديدة بيمناه من زاوية صعبة اثر تمريرة من الدولي المكسيكي خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو" (29)، بيد ان سبورتينغ لشبونة أدرك التعادل بعد 9 دقائق بواسطة جواو ماريو بتسديدة من مسافة قريبة (38).



ومنح بلعربي التقدم مجددا لباير ليفركوزن عندما تلقى كرة من البرازيلي انريه راماليو فسددها قوية بيمناه من خارج المنطقة اسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس روي باتريسيو (65).



وقضى الدولي التركي هاكان جالهان اوغلو على امال سبورتينغ لشبونة نهائيا بتسجيله الهدف الثالث عندما تلقى كرة خلف الدفاع من العاجي جوناثات فهيأها لنفسه بيمناه وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها "طائرة" بالقدم ذاتها قوية داخل المرمى (87).



وعلى الملعب الاولمبي في روما، حسم لاتسيو قمته مع غلطة سراي التركي في صالحه 3-1 بعدما كانا تعادلا 1-1 ذهابا في اسطنبول.



وانتظر لاتسيو حتى الدقيقة 59 لافتتاح التسجيل عبر ماركو بارولو بضربة رأسية اثر تمريرة من الدولي الارجنتيني لوكاس بيليا، واضاف البرازيلي فيليبي اندرسون الثاني بعد دقيقتين بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من اليساندرو ماتري.



وانعش ياسين اوجتكين امال الفريق التركي بتقليصه الفارق بعد دقيقة واحدة بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من صبري ساري اوغلو، لكن الدولي الالماني السابق ميروسلاف كلوزه قضى عليها بتسجيله للهدف الثالث بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر كرة من الروماني ستيفان رادو (72).



وعلى ملعب ارنست هابل شتاديوم في العاصمة النمسوية، فشل رابيد في تعويض خسارته الثقيلة بسداسية نظيفة في الذهاب، واهتزت شباكه مجددا برباعية بيضاء.



وانتظر فالنسيا مرور نحو ربع ساعة من زمن الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عن طريق رودريغو الذي تلقى كرة بينية من خافي فويغو تابعها بيسراه في شباك الحارس ريتشارد شتريبينغر (59).



واضاف الجزائري سفيان فغولي الهدف الثاني بالطريقة ذاتها بعد تمريرة بينية من البرازيلي دانيلو (64).



وعزز الارجنتيني بابلو بياتي تقدم الضيوف بهدف ثالث وسيناريو مشابه بعد بينية من فغولي تابعها بيمناه في اسفل الزاوية اليمنى (72).



واختتم المدافع الالماني شكودران موستافي الرباعية من متابعة رأسية لكرة نفذها بياتي من ركلة ركنية (88).



وعلى ملعب فلتينز ارينا في غيلسنكيرشن، لم يستثمر شالكه عامل الارض والجمهور وسقط امام ضيفه شاختار دانييتسك الاوكراني بثلاثية نظيفة بعد تعادلهما في الذهاب صفر-صفر.



وكان الفريق الزائر سباقا لافتتاح التسجيل بعد هجمة مرتدة سريعة قادها الارجدنتيني فاكوندو فيريرا ومرر كرة موزونة الى البرازيلي مارلوش الذي ارسلها بيسراه بسهولة الى اسفل الزاوية على يسار الحارس رالف فاهرمان (26).



وفي الشوط الثاني، عزز فيريرا تقدم الفريق الزائر بالهدف الثاني مستفيدا من كرة بالمقاس ارسلها البرازيلي تايسون (63).



وطارت احلام شالكه وامنياته مع تسجيل الهدف الثالث الذي جاء بعد هجمة معاكسة قادها تايسون (19 عاما) واهدى كرة مواتنية الى فيكتور كوفالنكو (20 عاما) فلم يخيب لاعب منتخب شباب اوكرانيا ظن زميله وانهاها في الشباك (77).



وعلى ملعب "سان ماميس" في بلباو، انقذ سابين ميرينو فريقه اتلتيك بلباو من خوض الوقتين الاضافيين بادراكه التعادل في مرمى ضيفه مرسيليا الفرنسي في الدقيقة 81 بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من ماركيل سوسايتا.



وكان مرسيليا البادىء بالتسجيل عبر الدولي البلجيكي ميتشي باتشوياي بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة (40).



وكان اتلتيك بلباو فاز 1-صفر ذهابا في مرسيليا.



وعلى ملعب كوبان في كراسنودار، لحق سبارتا براغ التشيكي بركب المتأهلين بعدما جدد فوزه على مضيفه كراسنودار الروسي 3-صفر.



وسجل لوكاس ماريتشيك بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من اندري زاهوستيل (51) ومارتن فريديك بضربة رأسية اثر تمريرة من بوريك دوتشكال (57) والنيجيري كيهيندي فاتاي بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من لاديسلاف كرييتشي(70) الاهداف.

فالنسيا إلى ذات الدور

وكان سبارتا براغ فاز 1-صفر ذهابا في براغ.

