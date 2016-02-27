انريكي: لم نحسم الدوري.. الطريق ما زال طويلا

رأى مدرب برشلونة لويس انريكي، أن اعتبار لقب الدوري الإسباني لكرة القدم محسوما لمصلحة فريقه سيكون "خطأ جسيما" لأن الطريق ما زالت طويلة.

ويتصدر برشلونة الترتيب بفارق 8 نقاط عن اتلتيكو مدريد و9 عن غريمه الأزلي ريال مدريد وذلك قبل المرحلة السادسة والعشرين التي يفتتحها الاخيران اليوم السبت بمواجهة بعضهما فيما يلتقي النادي الكاتالوني مع ضيفه اشبيلية غدا الاحد في لقاء "بروفة" لنهائي مسابقة الكأس الذي يجمع الفريقين.

"سيكون التفكير أننا قد حسمنا اللقب منذ الآن خطأ جسيما لأننا نملك أفضلية ضئيلة في الترتيب"، هذا ما قاله انريكي عشية مواجهة اشبيلية، الفريق الاخير الذي اسقط النادي الكاتالوني وكان ذلك في الثالث من اكتوبر الماضي بنتيجة 1-2 على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" قبل ان ينتفض حامل اللقب ويحافظ على سجله الخالي من الهزائم في 33 مباراة متتالية ضمن جميع المسابقات (رقم قياسي شخصي).

وفي حال نجح برشلونة في تجنب الهزيمة امام اشبيلية سيعادل الرقم القياسي المسجل باسم غريمه الازلي ريال مدريد الذي خاض 34 مباراة متتالية دون هزيمة في جميع المسابقات خلال موسم 1988-1989.

وعلق انريكي بشكل ساخر على مسألة ان فريقه حسم اللقب منذ الان، قائلا: "ربما اعاني من مشكلة، لكني لا اقرأ المستقبل. كاشخاص محترفين في كرة القدم، من المستحيل القول اننا حسمنا اللقب الا عندما يتحقق هذا الامر حسابيا".

وتوقع انريكي ان يتعرض ثلاثي الصدارة للتعثر من الان وحتى نهاية الموسم "لكن امل بان يتعثر الاخرون اكثر منا. الاعتقاد بان الامور حسمت سيكون خطأ جسيما لن نرتكبه".

وتطرق انريكي الى مباراة اشبيلية والرقم القياسي الذي يمكن ان يعادله فريقه في لقاء الاحد، قائلا: "سنخوص هذه المباراة كأي مباراة اخرى ضد فريق في طليعة الترتيب (يحتل اشبيلية المركز الخامس). مصطلح متطلب هو اول ما يخطر على بالي"، في اشارة منه الى ما تطلبه مواجهة اشبيلية من جهود بسبب قوة النادي الأندلسي.