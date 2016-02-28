السيتي يتوج بطلاً لكأس الرابطة على حساب ليفربول

المصدر: لندن - د ب أ

توج فريق مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة المحترفين الانجليزية لكرة القدم (كأس كابيتال ون) للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه 3 / 1 على ليفربول بركلات الترجيح في المباراة النهائية للمسابقة الأحد.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1 ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمانشستر سيتي.

وجاء هدفا المباراة بنكهة برازيلية، حيث بادر فيرناندينيو بالتسجيل لسيتي في الدقيقة 49، قبل أن يدرك مواطنه فيليب كوتينيو التعادل لليفربول في الدقيقة .83

وفي ركلات الترجيح سجل لليفربول إيمري كان فيما أهدر لوكاس ليفا وفيليب كوتينيو وآدم لالانا.

وسجل خيسوس نافاس وسيرخيو أجويرو ويايا توريه أهداف سيتي فيما أهدر فيرناندينيو

وحقق سيتي بتلك النتيجة فوزه الخامس والأربعين في مواجهاته المباشرة مع ليفربول مقابل 84 خسارة و44 تعادلا.

وأهدر ليفربول بذلك فرصة تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا باللقب ليكتفي بحصد ثمانية ألقاب بفارق ثلاثة ألقاب على أقرب ملاحقيه أستون فيلا.

وثأر مانشستر سيتي بهذا الانتصار لخسارته 1 / 4 أمام ليفربول بالدوري الانجليزي في شهر نوفمبر الماضي، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما يوم الأربعاء القادم في المسابقة ذاتها على ملعب آنفيلد (معقل ليفربول).

