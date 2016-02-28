إنفانتينو يفتتح متحف الفيفا

افتتح الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني انفانتينو، الأحد رسميا، متحف الفيفا "الفكرة الجميلة لجوزيف بلاتر"، حسب ما صرح الرئيس الجديد في أول خروج رسمي.

ورأى انفانتينو "أنه متحف رائع يعكس السمة العالمية لكرة القدم. إنها فكرة جيدة من قبل جوزيف بلاتر لإنشاء هذا الصرح".

والهدف من بناء هذا المتحف الواقع في وسط زيوريخ وكلف 140 مليون فرنك سويسري (128 مليون بورو) هو جذب 250 ألف زائر في العام.

وافتتح انفانتينو المتحف بحضور الأمين العام للفيفا بالوكالة ماركوس كاتنر والدولي السويسري السابق ستيفان شابويزا.

وانتخب انفانتينو الجمعة خلفا لبلاتر الموقوف من قبل الفيفا 6 سنوات عن مزاولة أي نشاط بعد أن أرغم على الاستقالة بسبب فضائح الفساد التي تهز المنظمة منذ انتخابه لولاية خامسة في مايو الماضي.

وحصل انفانتيو في الدورة الثانية من الانتخابات على 115 صوتا مقابل 88 للبحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي، و4 اصوات للأردني الأمير علي بن الحسين، ولا شيء للفرنسي جيروم شامباني.

وقال انفانتينو (45 عاما) "الأولوية بالنسبة لي هي إجراء الإصلاحات وتطبيقها وتمرير الرسالة التي تشكل كرة القدم مضمونها. أنا سعيد بانتخابي لكن أمامي الكثير من العمل يجب القيام به".

وأضاف "علي أن أبدأ العمل بسرعة بعد أن تم تبني الإصلاحات الجمعة من قبل كونغرس الفيفا، ولدينا مهلة 60 يوما لتطبيقها".

ويتعين على انفانتينو "اقتراح اسم الأمين العام الجديد الذي يجب ان تعطي اللجنة التنفيذية رأيها فيه" خلال الاجتماع المقبل في 17 و18 مارس في زيوريخ.

على صعيد آخر، تمنى بلاتر في رسالة مفتوحة إلى انفانتينو نشرتها "لو جورنال دي ديمانش" اليوم "النجاح الكبير" لـ"صديقي"، محذرا إياه من صعوبة مهمته الجديدة.

وكتب بلاتر بلهجة تحذيرية "صديقي جاني، رئيسي.. أهنئك، لكن عليك أن تعلم أن المنصب الذي اخترت لن يكون سهلا. ينتظرون منك المعجزات بعد استلامك منصب رئيس الفيفا الذي شغلته أنا طيلة 18 عاما وخدمته مدة 41 عاما".

وختم بلاتر (80 عاما قريبا) "جهز نفسك جيدا وكن حذرا. حتى لو دعمك الجميع وقالوا لك كلمات لطيفة، اعلم أنه ما إن تجلس على كرسي الرئيس، يصبح الأصدقاء نادرين".