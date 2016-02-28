راشفورد يسقط أرسنال.. وتوتنهام يقلب الطاولة على سوانزي

المصدر: لندن - د ب أ

واصل المهاجم الصاعد ماركوس راشفورد تألقه اللافت مع فريقه مانشستر يونايتد، بعدما سجل هدفين وصنع آخر ليقود الفريق الأحمر للفوز على ضيفه أرسنال 3- 2 الأحد، في المرحلة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم.

من جانبه، واصل توتنهام هوتسبير ملاحقة ليستر سيتي (المتصدر) بعدما عزز موقعه في المركز الثاني عقب فوزه الصعب 2-1 على ضيفه سوانزي سيتي.

وارتفع رصيد يونايتد بتلك النتيجة إلى 44 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط خلف ليستر سيتي المتصدر.

وافتتح راشفورد التسجيل ليونايتد في الدقيقة 29، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 32، ليسجل بذلك أربعة أهداف خلال ثلاثة أيام.

وكان راشفورد 18عاما، قد سجل هدفين في أول ظهور له مع الفريق الأول ليونايتد خلال فوزه 5 -1 على متيولاند الدنماركي في بطولة الدوري الأوروبي الخميس الماضي.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، سجل داني ويلبك الهدف الأول لأرسنال، قبل أن يضيف اندير هيريرا الهدف الثالث ليونايتد في الدقيقة .65

وأعاد مسعود أوزيل المباراة إلى أجواء الإثارة مرة أخرى بعدما سجل الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة .69

وحاول الفريق اللندني إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة ولكن دون جدوى لتتلقى آماله في المنافسة على اللقب الغائب عنه منذ موسم 2003 - 2004 ضربة جديدة موجعة بعدما نال خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم.

وثأر يونايتد بتلك النتيجة لخسارته صفر- 3 أمام أرسنال بجولة الذهاب في الرابع من أكتوبر الماضي.

وعلى ملعب وايت هارت لين، قلب توتنهام تأخره بهدف نظيف أمام سوانسي إلى فوز 2 -1.

وتقدم البيرتو بالوسكي لسوانسي في الدقيقة 19، قبل أن يرد توتنهام بهدفين عن طريق ناصر الشاذلي وداني روز في الدقيقتين 70 و.77

ورفع توتنهام رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد سوانسي عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.