فان غال: روني يغيب عن وديتي ألمانيا وهولندا

ذكر مدرب مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم الهولندي لويس فان غال، أن قائد منتخب انجلترا وصاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف واين روني سيغيب عن المباراتين الدوليتين الوديتين ضد المانيا وهولندا الشهر المقبل.

ورد فان غال سبب غياب روني (30 عاما)، قائد مانشستر يونايتد ايضا، الى اصابة في الركبة تعرض لها خلال المباراة التي خسرها فريقه امام سندرلاند 1-2 في وقت سابق من الشهر الحالي في الدوري المحلي، حسب ما نقلت صحيفة "صنداي" البريطانية الصادرة اليوم الأحد.

وتلتقي انكلترا مع المانيا بطلة العالم في 26 مارس في برلين، قبل ان تستضيف هولندا في 29 منه في اطار استعدادتها لكأس اوروبا 2016 التي تقام في فرنسا من 10 يونيو الى 10 يوليو.