بلباو يتغلب على فالنسيا بثلاثية

عزز فريق فياريال موقعه في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه ليفانتي 3/صفر الأحد، وهذي ذات النتيجة التي فاز بها أتليتك بلباو على منافسه فالنسيا في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وتقدم البرازيلي ليوناردو بابتيستاو بهدف لفياريال في الدقيقة 12 ثم أضاف صامويل كاستييخو الهدف الثاني في الدقيقة30 ثم تكفل أدريان لوبيز الفاريز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة .48

وأنهى ليفانتي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه دافيد نافارو لحصوله على الانذار الثاني في الدقيقة .56

ويواصل فياريال تقدمه بثبات نحو إنهاء الموسم في المركز الرابع الذي يؤهل إلى الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأصبح فياريال على بعد نقطتين فقط من صاحب المركز الثالث ريال مدريد الذي خسر على ملعبه السبت أمام أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في ديربي العاصمة.

ورفع فياريال رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد ليفانتي عند 20 نقطة في المركز قبل الأخير.

وحقق فياريال فوزه الخامس عشر في الموسم الحالي مقابل سبعة تعادلات وأربع هزائم فيما خسر ليفانتي للمرة السادسة عشر مقابل خمسة تعادلات وخمسة انتصارات.



واستعاد أتلتيك بلباو نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، عقب فوزه المقنع 3 / صفر على مضيفه فالنسيا.

وجاءت جميع أهداف المباراة الثلاثة خلال ست دقائق، حيث تقدم بلباو بهدف حمل توقيع سابين ميرينو في الدقيقة 74، فيما تكفل زميلاه إيكر مونيانياين وآريتز أدوريز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و.80

وارتفع رصيد بلباو، الذي خسر أمام ريال مدريد وريال سوسييداد في المرحلتين الماضيتين، إلى 38 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

