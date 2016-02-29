برشلونة يتطلع إلى تحقيق رقم قياسي خلال مواجهة فايكانو

يتطلع برشلونة إلى تحقيق واحد من الأرقام القياسية القليلة التي لا تزال تغيب عن سجل إنجازاته، حيث يسعى من خلال مواجهة رايو فايكانو، مساء الخميس، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى أن يصبح الفريق الإسباني صاحب أطول سلسلة من المباريات دون هزيمة في كل البطولات.

وكان ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الهولندي ليو بنهاكر، قد حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 34 مباراة متتالية خلال موسم 1988-1989 لكن برشلونة بات على بعد خطوة واحدة من تحطيم الرقم، في حالة عدم تلقي الهزيمة أمام فايكانو، ليثبت مجددا أنه حل مكان ريال مدريد على عرش الكرة الإسبانية والأوروبية.

وقال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة والذي سجل هدف الفوز 2- 1 للفريق أمام إشبيلية أمس الأحد "تحطيم الأرقام القياسية أمر رائع، ولكن الأهم بالنسبة لنا هو مواصلة الانتصارات".

وبدا الإجهاد إلى حد ما على بعض عناصر برشلونة في الدقائق الأخيرة من مباراة أمس أمام أشبيليه، وهو ما يبدو طبيعيا بسبب جدول المباريات المزدحم للفريق هذا الموسم.

ومن المؤكد أن لويس إنريكي المدير الفني للفريق سيعمل على معالجة إجهاد لاعبيه بإعادة داني ألفيش وخافيير ماسكيرانو وأندريس إنييستا وايفان راكيتيش إلى التشكيل بعد أن أراحهم في مباراة أمس، لكن لا يتوقع إراحة أي من نجوم الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار.

ويحتل رايو فايكانو المركز السادس عشر بالدوري لكن الفريق حافظ على سجله خاليا من الهزائم خلال آخر سبع مباريات.

وقال باكو خيميز المدير الفني لفايكانو عقب التعادل مع ريال بيتيس 2- 2 أمس الأول السبت "ما أفخر به هو أن فريقي لا يفقد الأمل أبدا".

وأضاف: "لدينا شخصية وروح هائلة، وهذا سيساعدنا بالتأكيد في مواجهة برشلونة".

ويتفوق برشلونة في الصدارة بفارق ثماني نقاط أمام أتلتيكو مدريد الذي يستضيف ريال سوسييداد في افتتاح منافسات المرحلة السابعة والعشرين غدا الثلاثاء.

ويتمتع لاعبو أتلتيكو مدريد بمعنويات هائلة بعد فوز الفريق أمس الأول السبت 1-صفر على جاره ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف أتلتيكو.

ونظرا لأنها المباراة الثالثة لأتلتيكو خلال سبعة أيام، يتوقع أن يمنح المدير الفني دييجو سيميوني فرصة المشاركة في التشكيل الأساسي لبدلاء أمثال خيسوس جاميز وأوليفر وأنخيل كوريا ولوسيانو فييتو.

ويغيب يانيك كاراسكو وتوماس وستيفان سافيتش عن الفريق بسبب الإصابات.

ويشهد افتتاح المرحلة غدا الثلاثاء أيضا لقاء لاس بالماس مع خيتافي الذي يتفوق عليه بفارق نقطتين فقط.

وتستأنف منافسات المرحلة بعد غد الأربعاء، بلقاء ريال مدريد مع مضيفه ليفانتي الذي سيفتقد جهود مدافعه المخضرم ديفيد نافارو بسبب الإيقاف.

وقال روبي المدير الفني لليفانتي عقب هزيمة الفريق أمام مضيفه فياريال صفر- 3 أمس الأحد "مباراة الأربعاء مهمة للغاية بالنسبة لنا.. إذا كنا نود إنقاذ أنفسنا من الهبوط ، فعلينا تغيير الأمور يوم الأربعاء".

ويخوض ريال مدريد المباراة في غياب لاعبيه المصابين بيبي ومارسيلو وكريم بنزيما وجاريث بيل ، لكنه يتطلع إلى مصالحة جماهيره بعد الهزيمة أمام أتلتيكو.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة تقام بعد غد الأربعاء، يلتقي أتلتيك بيلباو مع ديبورتيفو لاكورونا وسيلتا فيجو مع فياريال وملقة مع بلنسية وأشبيلية مع إيبار، بينما يلتقي غرناطة مع سبورتينج خيخون وإسبانيول مع ريال بيتيس مساء الخميس.