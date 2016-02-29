بنزيمة يضاعف مشاكل ريال مدريد

كشف ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين أن مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة يعاني من اصابة عضلية في فخذه اليمنى تعرض لها في المباراة التي خسرها النادي الملكي السبت على ارضه امام جاره اللدود اتلتيكو (صفر-1) في الدوري المحلي.



واشار ريال في بيان مقتضب الى انه لم يعرف حتى الان المدة التي يحتاجها بنزيمة من اجل التعافي من هذه الاصابة التي اجبرته على الخروج من ديربي العاصمة، فيما ذكرت وسائل الاعلام المحلية ان المهاجم الفرنسي يواجه احتمال الغياب عن الملاعب لثلاثة اسابيع.



وخرج بنزيمة الذي سجل 23 هدفا هذا الموسم، خلال استراحة الشوطين وتم استبداله ببورخا مايورال في تلك المباراة التي جعلت فريقه متخلفا بفارق 12 نقطة عن غريمه الازلي برشلونة المتصدر.