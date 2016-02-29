بوكيتينو: الإبقاء على داني روز كان قراراً صائباً

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إن قرار الإبقاء على الظهير داني روز كان صائبا بعدما قاد الفريق للفوز 2-1 على سوانزي سيتي ومواصلة التنافس على لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وحسم روز - الذي أعير إلى أربعة أندية وكان قريبا من الرحيل عن توتنهام قبل وصول بوكيتينو في 2014 - الفوز على سوانزي في استاد وايت هارت لين بتسجيل هدف الانتصار ليواصل مطاردة ليستر سيتي على القمة.



وأقر المدرب الارجنتيني بأن روز كان من أوائل اللاعبين الذين تحدث معهم فور تولي قيادة توتنهام صاحب المركز الثاني حاليا والمرشح للفوز بالدوري بعد غياب 55 عاما.



وقال بوكيتينو لوسائل إعلام بريطانية "كنت أفكر في منحه فرصة لإظهار جدارته باللعب لتوتنهام.



"عندما وصلت كان يمر بفترة صعبة لكن الآن أنا سعيد جدا من أجله لتسجيله هدفا ولهتاف الجمهور باسمه."



وانضم روز لتوتنهام في 2007 وخاض 81 مباراة لكنه لعب أكثر من نصف هذا العدد من المباريات في الموسمين الأخيرين مع بوكيتينو.