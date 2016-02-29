كاباييرو ينقذ بيليجريني من سهام النقد

المصدر: لندن - د ب أ

أعرب الأرجنتيني ويلي كاباييرو حارس مرمى فريق مانشستر سيتي عن سعادته البالغة بتتويج فريقه بلقب كأس رابطة المحترفين الانجليزية لكرة القدم (كأس كابيتال ون) للمرة الرابعة في تاريخه عقب فوزه 3 / 1 على ليفربول بركلات الترجيح في المباراة النهائية للمسابقة الأحد.

ولعب كاباييرو، الذي فضل التشيلي مانويل بيليجريني مدرب مانشستر سيتي الدفع به على حساب الحارس الأساسي جو هارت، دورا كبيرا في تتويج الفريق السماوي باللقب، بعدما تصدى لثلاث ركلات ترجيح.

وقال كاباييرو عقب المباراة "إنه فوز رائع. لقد كان أسبوعا حماسيا وانتصارا ضخما لجميع اللاعبين".

من جانبه، قال فينسنت كومباني قائد سيتي "إنها ليست الوسيلة الأفضل للفوز، في الواقع إنها الطريقة الأكثر إجحافا".

واستدرك كومباني قائلا "ولكنه انتصار عظيم للنادي وأنا سعيد للغاية بتحقيقه".

وتوج مانشستر سيتي بلقبه الأول هذا الموسم، في ظل سعيه لتحقيق حلمه بالتتويج بالثلاثية (كأس الرابطة والدوري الانجليزي ودوري الأبطال).

ويحتل سيتي المركز الرابع في ترتيب الدوري الانجليزي حاليا، بفارق تسع نقاط خلف الصدارة التي يحتلها ليستر سيتي، علما بأن لديه مباراة مؤجلة.

كما بات سيتي قريبا للغاية من التأهل لدور الثمانية لدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه بعدما فاز 3 / 1 على مضيفه دينامو كييف الأوكراني في ذهاب دور الستة عشر للبطولة يوم الأربعاء .

