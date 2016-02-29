لص يسرق لاعب نابولي ويطلب منه هدفاً في شباك فيورنتينا

قال وكيل أعمال لورينتسو انسيني إن مهاجم نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح‭ ‬أثناء قيادة سيارته في مدينة نابولي حيث ترتفع معدلات العنف‭ ‬والجريمة.

وعندما كان انسيني يقود سيارته برفقة زوجته واثنين من الأصدقاء في وقت متأخر يوم السبت الماضي توقف أمام إشارة مرور لكن رجلا على دراجة نارية أشهر سلاحه الناري في وجهه وأجبر الأربعة على تسليم مقتنياتهم الثمينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اللص قبل أن يرحل طلب من انسيني أن يهديه هدفا في مباراة فريقه المقبلة أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي والمقررة الاثنين.

وأضافت أن اللص المقنع سرق ساعة باهظة الثمن من نوع رولكس ومجوهرات ومبلغ 800 يورو (872.48 دولار).

وقال أنطونيو أوتايانو وكيل أعمال انسيني "لورينتسو تعرض لتجربة فظيعة وأخبرني بأنه مر بلحظة سيئة بالفعل."

ورغم التجربة المروعة انضم انسيني الذي سجل 11 هدفا في الدوري هذا الموسم لمران نابولي صاحب المركز الثاني الأحد، ومن المتوقع أن يلعب اليوم في مواجهة فيورنتينا الرابع في الترتيب.

وأعلنت الحكومة الإيطالية في وقت سابق عن تعزيز القوات الأمنية والإجراءات في نابولي بإرسال مزيد من الطواقم الإضافية للتصدي للعنف المنتشر في المدينة في ظل صراعات بين العصابات.