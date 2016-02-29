ميسي وبيكيه ينقذان برشلونة من فخ أشبيلية

تقدم برشلونة خطوة جديدة في مسيرته الناجحة للتتويج بلقب الدوري الأسباني لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، بعدما حقق انتصاره التاسع على التوالي في المسابقة، إثر فوزه 2 / 1 على ضيفه أشبيلية في المرحلة السادسة والعشرين للبطولة اليوم الأحد.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز فياريال على ضيفه ليفانتي 3 / صفر وأتلتيك بلباو على مضيفه بلنسية بالنتيجة ذاتها، وغرناطة على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بهدف نظيف.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما حيث تقدم أشبيلية بهدف مباغت جاء عبر لاعبه فيكتور فيتولو في الدقيقة 20، قبل أن يدرك الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل لبرشلونة في الدقيقة 31 عبر ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة، ليسجل هدفه السادس عشر في البطولة حتى الآن.

وفي الشوط الثاني، أضاف المدافع جيرارد بيكيه الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة .48

وضرب برشلونة أكثر من عصفور بحجر واحد بهذا الفوز، حيث أحكم قبضته على صدارة البطولة بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة بفارق بثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد أشبيلية عند 41 نقطة في المركز الخامس.

كما ثأر برشلونة لخسارته 1 / 2 أمام أشبيلية في جولة الذهاب بالمسابقة هذا الموسم في أكتوبر الماضي.

وبات برشلونة بتلك النتيجة على موعد مع التاريخ بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الرابعة والثلاثين على التوالي، ليعادل الرقم القياسي في عدد مرات تفادي الخسارة الذي حققه غريمه التقليدي ريال مدريد في موسم 1988 - .1989

ويعد هذا هو الفوز السابع والسبعين لبرشلونة في تاريخ مواجهاته المباشرة مع أشبيلية مقابل 31 تعادلا و36 خسارة.

ومن المقرر أن تتجدد المواجهة بين الفريقين في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك أسبانيا في شهر أيار/مايو القادم.

في المقابل، عزز فريق فياريال موقعه في المركز الرابع بترتيب المسابقة بفضل فوزه على ضيفه ليفانتي 3 / صفر في وقت سابق اليوم.

وتقدم البرازيلي ليوناردو بابتيستاو بهدف لفياريال في الدقيقة 12 ثم أضاف صامويل كاستييخو الهدف الثاني في الدقيقة 30 ثم تكفل ادريان لوبيز الفاريز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة .48

وانهى ليفانتي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه دافيد نافارو لحصوله على الانذار الثاني في الدقيقة .56

ويواصل فياريال تقدمه بثبات نحو إنهاء الموسم في المركز الرابع الذي يؤهل إلى الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

واصبح فياريال على بعد نقطتين فقط من صاحب المركز الثالث ريال مدريد الذي خسر على ملعبه امس السبت امام أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في ديربي العاصمة.

ورفع فياريال رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد ليفانتي عند 20 نقطة في المركز قبل الأخير.

وحقق فياريال فوزه الخامس عشر في الموسم الحالي مقابل سبعة تعادلات واربعة هزائم فيما خسر ليفانتي للمرة السادسة عشر مقابل خمسة تعادلات وخمسة انتصارات.

واستعاد أتلتيك بلباو نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، عقب فوزه المقنع 3 / صفر على مضيفه بلنسية.

وجاءت جميع أهداف المباراة الثلاثة خلال ست دقائق، حيث تقدم بلباو بهدف حمل توقيع سابين ميرينو في الدقيقة 74، فيما تكفل زميلاه إيكر مونيانياين وآريتز أدوريز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و.80

وارتفع رصيد بلباو، الذي خسر أمام ريال مدريد وريال سوسييداد في المرحلتين الماضيتين، إلى 38 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد بلنسية عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب رياثور، انتزع غرناطة، الساعي للهروب من شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية، فوزا صعبا 1 / صفر من مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا.

وتقمص النجم المغربي يوسف العربي دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدف غرناطة المباراة الوحيد في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، ليقود الفريق الأندلسي لإيقاف مسلسل هزائمة في المسابقة والتي استمرت على مدار مبارياته الأربع الأخيرة.

ولعب ديبورتيفو بعشرة لاعبين قبل النهاية عقب طرد لاعبه جيرمان لوكس في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع غرناطة رصيده بهذا الفوز إلى 23 نقطة، ليصبح في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، فيما توقف رصيد ديبورتيفو عند 32 نقطة في المركز العاشر.