هيدينك يطالب الأطباء بالتدخل ضد الجدول المزدحم

ناشد غوس هيدينك مدرب تشيلسي الأطباء التابعين للاتحاد الانجليزي لكرة القدم وأندية الدوري الممتاز للوقوف ضد جدول المباريات المزدحم والمنهك.



ويتعين على تشيلسي خوض أربع مباريات في 12 يوما في ثلاث مسابقات مختلفة بعد تحديد موعد مواجهته مع ايفرتون في دور الثمانية بكأس الاتحاد الانجليزي في 12 مارس المقبل.



وسيحل بطل انجلترا ضيفا في الدوري على نوريتش سيتي غدا الثلاثاء ثم يستضيف ستوك سيتي يوم السبت المقبل قبل أن يواجه ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال اوروبا يوم الاربعاء التالي وبعد ثلاثة أيام سيخوض مباراته أمام ايفرتون.



وقال هيدينك مدرب هولندا السابق "نتمنى ألا تمتد مباراة باريس سان جيرمان لشوطين إضافيين لأن اللاعبين في حاجة للراحة في ظل كثافة المباريات المحلية."



وأضاف لوسائل اعلام بريطانية "يجب أن يتدخل الأطباء في الاتحاد الانجليزي وعلى رابطة الدوري الممتاز أن تدرك هذا.



"كل ناد لديه أقسام طبية والأطباء يجب أن يتصدوا لهذا الأمر وكذلك الاتحاد الانجليزي والمحطات التلفزيونية.."



وغاب جون تيري قائد تشيلسي عن ثلاث مباريات بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وعانى الجناح بيدرو من نفس المشكلة خلال الفوز 2-1 على ساوثامبتون بالدوري يوم السبت وتحوم شكوك حول لحاقه بمباراة سان جيرمان.



ويقبع تشيلسي في المركز 11 في الدوري بفارق 11 نقطة عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال وخسر 2-1 في لقاء الذهاب الأوروبي في باريس.