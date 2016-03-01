الألمان لا يتوقعون تغير وضع فيفا بعد استلام إنفانتينو

المصدر: برلين - د ب أ

أظهر استطلاع رأي نشرت نتائجه الثلاثاء أن الألمان يعتقدون أن الفساد منتشر بشكل واسع في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولا يتوقعون تغير الوضع تحت قيادة السويسري جياني إنفانتينو الرئيس الجديد للفيفا.

وذكرت مؤسسة "يوجوف" لأبحاث والدراسات التسويقية على الإنترنت أن 57 بالمائة من 1361 شخصا شاركوا في الاستطلاع يعتقدون أن معدل الفساد لن يتراجع تحت قيادة إنفانتينو ، الذي انتخب يوم الجمعة الماضي رئيسا للفيفا خلفا لمواطنه جوزيف بلاتر.

بينما يعتقد 18 بالمائة أن الفساد سيتراجع مع تولي القيادة الجديدة للفيفا وتطبيق حزمة الاصلاحات التي جرى التصديق عليها أيضا خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية (كونجرس الفيفا) يوم الجمعة.

وقال 85 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع إن الفساد موجود في الفيفا ، ويؤكد 87 بالمائة أن الفساد والمخالفات منتشرين بشكل كبير في الاتحاد.

بينما يعتقد 11 بالمائة أن قلة فقط من المسؤولين البارزين بالفيفا هم المتورطون في أعمال الفساد.