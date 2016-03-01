تشامبرلين يغيب عن أرسنال شهرين

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء أنه سيفتقد جهود لاعب خط وسطه أليكس أوكسليد-تشامبرلين لنحو شهرين بسبب إصابته في الركبة.

وتعرض لاعب المنتخب الإنجليزي للإصابة خلال مشاركته في المباراة التي خسرها الفريق على أرضه أمام برشلونة الأسباني صفر / 2 يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وقال الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال "سيغيب لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع. لكنه لن يحتاج لجراحة. عندما شاهدنا نتائج الآشعة الطبية كنا نتخوف من ضرورة إجراء جراحة ، لكن في النهاية جاءت الأنباء إيجابية."