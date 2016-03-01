جماهير ليفربول تتوعد سترلينغ بصيحات الاستهجان

يتوقع رحيم سترلينغ الكثير من صيحات الاستهجان من الجماهير عندما يعود لمواجهة فريقه السابق ليفربول على ملعب انفيلد لأول مرة الاربعاء لكن مانويل بليغريني مدرب مانشستر سيتي عبر عن ثقته في قدرة الجناح على التعامل مع الأمر.

وأهانت جماهير ليفربول سترلينغ خلال مباراة نهائي كأس الاتحاد الانجليزي على ملعب ويمبلي يوم الاحد والتي فاز بها سيتي بركلات الترجيح وستجمعهما مواجهة سريعة اخرى في الدوري الممتاز.

وأبلغ بليغريني الصحافيين اليوم الثلاثاء ان سترلينغ الذي اصبح من الوجوه المكروهة لجماهير ليفربول بعد انتقاله الى سيتي مقابل 49 مليون جنيه استرليني في يوليو الماضي سيكون ضمن تشكيلته لمباراة الاربعاء.

وقال المدرب التشيلي الذي يحتل فريقه المركز الرابع في الترتيب بفارق تسع نقاط عن ليستر سيتي المتصدر لكنه يملك مباراة مؤجلة "لا اعرف تحديدا من سيلعب في التشكيلة الاساسية بعد لكن يوجد لاعب واحد انا متأكد من انه سيبدأ المباراة وهو رحيم سترلينغ."

واضاف "انه لاعب شاب في مقتبل مسيرته لكنه يعرف كيف يتعامل مع الضغوط."

وتابع "سيلقى نفس المعاملة غدا مثلما حدث مطلع الاسبوع. لكني اثق في قدرته على اللعب بدون اي مشكلة. سيكون لاعبا مهما جدا في التشكيلة مثلما حدث في المباراة الاخيرة."

وأهدر سترلينغ الذي كانت صفقة انتقاله قياسية بالنسبة لاي لاعب انجليزي فرصتين سهلتين للتهديف على ملعب ويمبلي ما اسعد جماهير ليفربول وسيسعى لاصلاح هذا الخطأ.

وقال بليغريني إنه لا يخالجه ادنى شك في قدرات لاعب منتخب انجلترا البالغ من العمر 21 عاما وان مشاركته في مباراة الغد ستكون ضرورية للفريق.

وأضاف "أثق بنسبة مئة في المئة في قدرات سترلينغ. سيلعب غدا وسيكون عنصرا مهما للفريق. ربما يكون قد اهدر هدفا في المباراة الاخيرة لكنه عمل بجد وكان في كامل تركيزه وشكل خطورة في مواقف رجل لرجل".