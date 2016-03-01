رئيس باليرمو: إنفانتينو فاز بشراء الأصوات

اتهم رئيس نادي باليرمو الايطالي ماوريتسيو زامباريني، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل، السويسري-الايطالي جاني اينفانتينو بشراء الاصوات في سباقه الى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وانتخب اينفانتينو رئيسا لفيفا الجمعة في الجمعية العمومية غير العادية بعد تفوقه في الجولة الثانية على البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، لتنتهي بذلك حقبة السويسري الاخر جوزيف بلاتر الذي تربع على عرش السلطة الكروية العليا لفترة 18 عاما قبل ان يضطر للتنحي بسبب فضائح الفساد والرشوة.



وتعهد اينفانتينو الذي ترك منصبه كامين عام الاتحاد الاوروبي بعد انتخابات الجمعة في زيوريخ، بان يسعى جاهدا لتلميع صورة فيفا مجددا بعد الايام الصعبة التي عاشتها الكرة العالمية نتيجة الفضائح المتتالية.



ورغم الاشادات التي حصل عليها اينفانتينو من شخصيات كروية فاعلة، شكك زامباريني بنزاهة الانتخابات وبكيفية صعود نجم امين عام الاتحاد الاوروبي بهذه السرعة.



وقال رئيس باليرمو في فيديو نشر على موقع "ميديا غول" الايطالي: "النظام لم يتغير والرئيس الجديد لفيفا، رئيس البيروقراطيين، كان جزءا من كل شيء حصل في السابق".



وواصل: "اذا تم انتخابه فذلك لانه اشترى اصواتا اكثر من الشيخ (الشيخ سلمان) وحسب".



وتوقع زامباريني، المعروف بكثرة استبداله للمدربين في فريقه منذ ان وصل الى باليرمو عام 2002 (33 تغييرا وليس 33 مدربا لان بعضهم استلم المنصب اكثر من مرة)، ان يتسبب تصريحه بجدل لكنه رحب باي عقوبة تصدر بحقه، قائلا: "امل ان يتم ايقافي بسبب ما قلته: انه لشرف بالنسبة لي".