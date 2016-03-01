زيدان ينفي وجود انقسام بين لاعبي ريال مدريد

نفى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اليوم الثلاثاء وجود أي انقسام في صفوف عملاق الدوري الاسباني لكرة القدم بعد تعليقات من كريستيانو رونالدو ألمحت الى وجود خلافات بين اللاعبين.



ويحل ريال ضيفا على ليفانتي الاربعاء بعد ان تراجعت آماله في الفوز بلقب الدوري إثر هزيمته مطلع الاسبوع بهدف دون رد امام اتليتيكو مدريد في مباراة قمة.



ونقل عن رونالدو قوله عقب المباراة انه لو كان كل زملائه في الفريق في مثل مستواه لكان ريال يحلق في الصدارة لكن مهاجم منتخب البرتغال قال لاحقا إن تصريحاته أسيء تفسيرها.



وقال زيدان "تحدث كريستيانو مع الجميع ومعي ايضا. اصبح هذا الامر من الماضي."



وكان رونالدو قال إنه كان يقصد لاعبي الفريق الذين يعانون من اصابات ولم يكن يشكك في قدراتهم.



وقال زيدان لاعب وسط ريال ومنتخب فرنسا السابق "نعرف جميعا اهمية كريستيانو وكلنا نسانده. الشيء الاكثر اهمية هي التحديات التي تنتظرنا ويتعين علينا تجاوزها معا."



وسيجري زيدان عددا من التغييرات على تشكيلته لمباراة الاربعاء بعدما انضم لوكا مودريتش الى قائمة المصابين بسبب مشكلة في الكاحل لكن بيبي عاد الى التشكيلة المؤلفة من 19 لاعبا.



وسيتم اراحة سيرجيو راموس وداني كارفاخال بينما استبعد مارسيلو الذي يعاني من اجهاد عضلي والمهاجم كريم بنزيمة الذي يعاني من مشكلة في عضلات الفخذ.



وعاد الويلزي جاريث بيل الى زملائه في المران اليوم الثلاثاء لاول مرة منذ منتصف يناير بعد معاناته من اصابة في ربلة الساق لكنه لم ينضم الى التشكيلة وقد يعود مطلع الاسبوع المقبل.



وتبقى فرصة ريال الواقعية في الحصول على لقب هذا الموسم هو دوري الابطال حيث بات يتأخر بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر في المركز الثالث قبل 12 مباراة من النهاية.



ويحل برشلونة ضيفا على رايو فايكانو يوم الخميس بينما يلعب اتليتيكو مدريد الذي يتأخر عنه بثماني نقاط على ارضه مع ريال سوسيداد في وقت لاحق الثلاثاء.

