مرض غريب يضرب صفوف إسبانيول

أعاد اسبانيول المتعثر في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم ثمانية من لاعبيه لمنازلهم الثلاثاء، بسبب معاناتهم من مشاكل في المعدة والأمعاء.



وقال النادي في بيان بموقعه على الانترنت "استيقظ ثمانية لاعبين ولديهم الأعراض.. لم يتدربوا وعادوا لمنازلهم."



وفاز اسبانيول البعيد عن منطقة الهبوط بأربع نقاط فقط 4-2 على سبورتنغ خيخون يوم السبت ليحقق فوزه الثاني على التوالي بعد ثماني مباريات بلا أي انتصار.



ويلعب اسبانيول على أرضه ضد ريال بيتيس الخميس في سعيه للابتعاد عن منطقة الهبوط.



وأضاف البيان "يتعين علينا الانتظار لمعرفة حالتهم قبل 48 ساعة على مباراة بيتيس يوم الخميس."



واللاعبون الثمانية هم المدافعان فيكتور الفاريز والفارو جونزاليس ولاعبو الوسط فيكتور سانشيز وابراهام واسينسيو والمهاجمون بورجي وجيرار مورينو وهرنان بيريز.