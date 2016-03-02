أرسنال يعارض الانفصال عن دوري أبطال أوروبا

نفى نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء ما ذكرته تقارير حول إجراء خمسة أندية إنجليزية بارزة محادثات لبحث إطلاق بطولة تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي".

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم أن ممثلين من أندية أرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول التقوا المليونير الأمريكي ستيفن روس في العاصمة البريطانية لندن أمس الثلاثاء لمناقشة الأمر.

ورغم أن أرسنال كشف أن الاجتماع عقد بالفعل، قال متحدث باسم النادي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لم تجر أي محادثات بشأن الانفصال عن الدوري الإنجليزي الممتاز أو بدء بطولة دوري سوبر أوروبية. إننا نعارض بشدة أي انفصال".

وأضاف "لا يسعى أرسنال أو أي من الأندية التي شاركت في الاجتماع إلى تغييرات في الدوري الإنجليزي أو المشهد الأوروبي، ولم تجر أي محادثات بشأن الدوري الممتاز أو دوري السوبر الأوروبي".

وأوضح: "إنما تعلقت المناقشات في المقام الأول بكأس الأبطال الدولية وكذلك نظم المنافسات الأوروبية بما يصب لمصلحة الدوري الإنجليزي بنظامه الحالي".

وذكرت تقارير إعلامية اليوم أيضا أن الأندية الأخرى المشاركة في الاجتماع نفت هي الأخرى إجراء أي محادثات بشأن دوري السوبر الأوروبي، رغم أن مناقشات كانت قد أجريت بشأن نظام دوري أبطال أوروبا.