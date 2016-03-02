أميركي يريد بطولة أوروبية لا مالمو ولا ليفركوزن فيها

موسيقى دوري أبطال أوروبا تملك وقعاً خاصاً على قلوب محبي ومتابعي كرة القدم، فهي نغمة البطولة الأقوى في العالم على صعيد الأندية والباقي يحاول ويغير في محاولة لاستنساخها في قارته.



على صعيد مسابقات الأندية عائدات "تشامبيونز ليغ" هي الأكبر، نسبة الحضور هي الأكثر ، والمنافسة حدث ولا حرج ، لن يتوقع أحد أن هناك ما يهدد هذه البطولة.



منذ زمن ليس ببعيد كانت "فيفا" تحوي رجالات حاول كثيرون مساسهم تغيرهم أو فضحه وفشلوا، حتى تدخل الأميركان و"FBI"، الآن صحيفة الصن تكشف بالصور والوثائق أن الأميركان يهددون دوري أبطال أوروبا، تحديدا أميركي واحد هو ستيفن روس، ملياردير جمع ثروته التي تقارب ستة مليارات دولار عن طريق بيع العقارات، هو مالك نادي ميامي دولفنز لكرة القدم الأميركية، و"سن ستاديوم" يعد أحد أملاكه أيضاً.



كما تؤكد صور صحيفة "ذا صن"، أن روس اجتمع مع المدراء التنفيذيين لأكبر خمسة أندية في إنجلترا، بشكل سري لبحث فكرة إنشاء مسابقة جديدة تدعى "دوري السوبر الأوروبي".



مانشستر يونايتد ، ومانشستر سيتي .، تشلسي ، أرسنال ، وليفربول ، بدأ بهم الملياردير الأميركي من لندن ، والفكرة كالتالي ، على غرار مسابقات الولايات المتحدة الأميركية ، NBA ، NLF ، MLS وغيرها.

أندية البطولة لا تتغير، لا هبوط ولا وافدين جدد ، تكون بطولة سوبر أوروبي، يشارك بها عدد معين من الأندية الكبيرة من القارة، لا يتغيرون يشاركون في كل سنة ولا مكان لمشاركين جدد، أما ما يغري الأندية بهذه الطريقة، أنها تضمن وبشكل ثابت عدم خسارة الملايين بسبب خطورة الخروج من دوري أبطال أوروبا في كل عام، أو حتى خطر عدم الحصول على مقعد مؤهل.



ستيفن روس يقول إن الأندية الانجليزية التي اجتمع معها تبدو مهتمة ففي النهاية الجميع يريد الحصول على مزيد من الأموال.



صحيفة صن ختمت معتبرة أن نجاح الملياردير الأميركي سيشكل أكبر واحد من أسوأ التهديدات لكرة القدم في التاريخ، أما بالنسبة لك كمشاهد، اذا كنت لا تحب مشاهدة مباريات من نوعية جنت وفولفسبورغ في دور الستة عشر من تشامبيونز ليغ، أو تشهد تقهقر فريق كمالمو بثمانية أهداف ملكية، أو ان ترى برشلونة يضرب ليفركوزن بسباعية في ثمن نهائي البطولة قد تكون فكرة ستيف روس جيدة.

