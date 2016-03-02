السلطات الإسبانية تعاقب خاميس بسبب مخالفة مرورية

في الوقت الذي يقف فيه اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز، نجم وسط ريال مدريد، على حافة بركان بسبب تراجع مستواه الفني مؤخرا، تلقى اللاعب الكولومبي صفعة جديدة، بعد أن قامت السلطات الإسبانية بتوقيع عقوبة كبيرة عليه بسبب المخالفة المرورية التي ارتكبها في الأول من يناير الماضي.

وكشفت صحيفة "إيه بي سي" الإسبانية أن رودريغيز سيتعين عليه دفع غرامة مالية تبلغ 10 آلاف و400 يورو (11 ألفا و293 دولار) إثر رفضه الانصياع لأوامر الشرطة الإسبانية أثناء قيادته سيارته بسرعة 200 كيلومتر في الساعة على أحد الطرق السريعة في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأفادت الصحيفة أن هذه الغرامة المالية هي العقوبة القصوى لمثل هذا النوع من المخالفات والتي تفرض في حالة عدم الانصياع لأوامر الشرطة ومقاومة السلطات.

وتجاهل النجم الكولومبي تعليمات وأوامر الشرطة، أثناء قيادته سيارته في ذلك اليوم متوجها للمدينة الرياضية لريال مدريد لخوض التدريبات، بالتوقف ليكمل طريقه بنفس السرعة.

وأشارت "إيه بي سي" إلى أن رودريجيز دافع عن نفسه في هذا الموقف مدعيا أنه لم يوقف سيارته خشية تعرضه للخطف.

ولم تنجح تلك المبررات، التي ساقها النجم الكولومبي، في إثناء السلطات الأسبانية عن توقيع عقوبتها على اللاعب بسبب جريمته التي ارتكبها ضد شرطة المرور بعدم الانصياع للأوامر ومقاومة السلطات.

يذكر أن مخالفة تجاوز السرعات المقررة لا تزال محل نظر أمام ساحات القضاء في انتظار إصدار حكم نهائي بشأنها.

وفرضت الغرامة المالية الكبيرة على رودريغيز بعد أيام قليلة من قيام جماهير ريال مدريد بإطلاق صافرات الاستهجان في مواجهته بملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل النادي الملكي، نظرا لأدائه السيء يوم السبت الماضي خلال مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، التي فاز بها الأخير بهدف نظيف.

ودافع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن رودريجيز قائلا: "خاميس يقوم بعمله ويقدم أقصى ما لديه ويتدرب بشكل جيد".

وأضاف المدرب الفرنسي الذي أشار في تصريحاته أيضا إلى اللاعب الأسباني اسكو، الذي نال نصيبا من استهجان الجماهير: "عندما لا تسير الأمور معك على ما يرام فلا يجب إلقاء اللوم على أي أحد ولكن عليك أن تستمر في العمل والحفاظ على التقدم ولكن هذا الأمر لا يتعلق به وحسب ولكن بالنسبة للجميع أيضا، نحن جميعا في قارب واحد ولن يغادره أحد".

وعلى عكس نهج سلفه رافايل بينيتيز، يراهن زيدان على إعطاء فرصة وإدراج رودريجيز ضمن التشكيلة الأساسية لريال مدريد منذ توليه الإدارة الفنية لهذا النادي.

ورغم ذلك، يخفق النجم الكولومبي، الذي أعرب عن استيائه من وصف البعض له بـ "السمين"، في أن يكون عند حسن ظن مدربه والاستفادة من الثقة التي يوليها له المدرب الفرنسي، بسبب استمراره في تقديم أداء باهت أثار في مواجهته موجة ضخمة من الانتقادات.