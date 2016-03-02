سيدني الأسترالي يهزم غوانزو في دوري الأبطال

واصل غوانزو ايفرغراند الصيني بدايته المتعثرة في مستهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، وذلك بسقوطه أمام مضيفه سيدني الأسترالي 1-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.

وكان فريق المدرب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري بدأ حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل على ارضه مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي صفر-صفر ثم سقط اليوم في سيدني بهدف قاتل سجله الصربي البديل ميلوس ديميترييفيتش في الدقيقة 88 من اللقاء، مانحا فريقه فوزه الثاني فقط في المسابقة القارية الام في ثالث مشاركة له.

وكان سيدني الذي افتتح مشواره في المجموعة بالخسارة امام مضيفه اوراوا ريد دايموندز الياباني (صفر-2) في الجولة الاولى، البادىء بالتسجيل في الدقيقة 17 عبر المقدوني روبرت ستامبولزييف اثر تمريرة رأسية من النيوزيلندي شاين سميلتس.

ثم حصل الضيوف على فرصة ذهبية لادراك التعادل من ركلة جزاء انتزعها الوافد الجديد الكولومبي جاكسون مارتينيز من سيباستيان رايل لكن البرازيلي ريكاردو غولارت سددها ضعيفة ما سمح للحارس الاسترالي-الكرواتي فدران يانييتوفيش بصدها (22).

وعوض الفريق الصيني الذي حطم الرقم القياسي المحلي باجرائه اكبر صفقة في تاريخ البلاد بعدما ضم جاكسون مارتينيز من اتلتيكو مدريد الاسبانب مقابل 42 مليون يورو، هذه الفرصة بعد ثلاث دقائق فقط عندما مرر غولارت الكرة لهوانغ بوين فحولها الاخير في المرمى رغم محاولة المدافع ريان غرانت ابعادها قبل تجاوز الخط (25).

وبقيت النتيجة على حالها رغم بعض الفرص للفريقين حتى الدقيقتين الاخيرتين عندما اهتزت شباك الفريق الصيني، الفائز باللقب مرتين في الاعوام الثلاثة الاخيرة، بهدف من البديل ديميتريييفيتش.

وتقام الجولة الثالثة في 16مارس، حيث يلتقي بوهانغ ستيلرز مع سيدني في بوهانغ، وغوانزو ايفرغراند مع اوراوا في غوانغجو.