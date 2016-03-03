بيلباو يمدد عقد فالفيردي حتى 2017

المصدر: مدريد - د ب أ

أعلن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني الخميس أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم ارنستو فالفيردي سيبقى في منصبه لعام آخر.

واتفق فالفيردي مع إدارة أتلتيك بيلباو على مد تعاقدهما حتى يونيو 2017 ليكمل موسمه الرابع على رأس القيادة الفنية لهذا النادي.

وبذلك، يكون فالفيردي قد خرج من دائرة الصراع على منصب المدير الفني للمنتخب الأسباني خلفا لفيسينني ديل بوسكي، المدرب الحالي، الذي سيرحل عن منصبه عقب بطولة أمم أوروبا 2016 بفرنسا.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي نقل أتلتيك بيلباو فحواه مع الإعلان عن التجديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا سعيد للغاية هنا في أتلتيك وجميعنا يعرف هذا".

وأضاف المدرب الأسباني الذي خاض 241 مباراة مع أتلتيتك بيلباو، ليحتل المركز الثاني من حيث عدد المباريات التي قاد خلالها الفريق بعد خافيير كليمينتي صاحب المركز الأول برصيد 289 مباراة.

ويحتل أتلتيك بيلباو المركز السابع في الدوري الأسباني بفارق نقطة واحدة فقط عن سيلتا فيجو صاحب المركز السادس.

وأحسن بيلباو هذا الموسم استغلال الجاهزية الفنية العالية لمهاجمه أريتز أدوريز، كما يسعى لإنهاء الموسم في أحد المراكز المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي.

وتولى فالفيردي االقيادة الفنية لأتلتيك بيلباو للمرة الأولى عام 2003 ليرحل عنه بعد موسمين قبل أن يعود له مرة أخرى بعد 10 سنوات ليحقق معه أفضل نجاحاته الكروية.