جوردان يلوم الاتحاد الإفريقي في إخفاق سيكسويل

قال داني جوردان، رئيس اتحاد كرة القدم في جنوب إفريقيا، إن حملة مواطنه طوكيو سيكسويل لخلافة سيب بلاتر في رئاسة الاتحاد الدولي "الفيفا" فشلت قبل أن تبدأ بعدما رفض الاتحاد الإفريقي مساندته.

وانسحب رجل الأعمال سيكسويل من السباق - الذي فاز به الأمين العام للاتحاد الأوروبي جياني إنفانتينو - قبل أن تبدأ عملية التصويت في 26 فبراير، ويعتقد جوردان أن فرص مواطنه انتهت مع إعلان الاتحاد الإفريقي مساندة منافسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي وقوفه وراء الشيخ سلمان خلال اجتماع للجنة التنفيذية في رواندا الشهر الماضي بعد وقت قصير من توقيع الشيخ البحريني على اتفاقية تعاون سخية بين الاتحادين الأسيوي والإفريقي.

ونقلت وسائل إعلام في جنوب إفريقيا عن جوردان قوله: "كنت في اجتماع الاتحاد الإفريقي في رواندا الذي حضره طوكيو".

وتابع: "اجتمع مع اعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد الافريقي واعتقد انهم ابلغوه بالاسباب التي دعتهم الى عدم مساندته. وعندما غادر كيجالي بدا واضحا ان الاتحاد الافريقي لن يقف معه".

واستطرد: "لم يحظ جيروم شامبين بأي مساندة من أي اتحاد قاري وهو الامر ذاته مع الامير علي وطوكيو ولذلك كان الامر صعبا جدا على هؤلاء المرشحين للمنافسة أمام منافسين تساندهم قارتان على الأقل".

لكن جوردان مع ذلك عبر عن سعادته باختيار إنفانتينو قائلا ان الفيفا سيصبح أقوى في وجوده.

وأوضح: "معه ستصبح طريقة ادارة الفيفا أكثر كفاءة وشفافية".

وتابع: "جاء لادارة وتنظيم الفيفا وهو شخص يملك خبرة كبيرة وقدرة على قيادة سفينة الفيفا إلى بر الأمان".

ولم يحضر جوردان انتخابات رئاسة الفيفا في زوريخ متعللا بجدول أعماله المزدحم.