دونغا يستبعد سيلفا ومارسيلو من قائمة البرازيل

استبعد مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم كارلوس دونغا مرة جديدة القائد السابق تياغو سيلفا قائد باريس سان جرمان الفرنسي عن قائمته في تصفيات مونديال 2018.

ولم يستدع دونغا أيضا مارسيليو "ريال مدريد الإسباني" ولوكاس لاعب الوسط المهاجم في نادي العاصمة الفرنسية، لكنه دعا زميليه المدافعين دافيد لويز وماركينيوس.

واستدعى دونغا للمباراتين ضد الأوروغواي والبارغواي في 25 و29 مارس على التوالي، لاعبين من الدوري الصيني هما جيل (شاندونغ) وريناتو اوغوستو (غوان)، إضافة الى المخضرم كاكا (34 عاما)، لاعب وسط اورلاندو سيتي الاميركي.



واختار في حراسة المرمى اليسون (انترناسيونال) ومارسيلو غرويي (غريميو) ودييغو الفيش (فالنسيا الاسباني)، وفي خط الدفاع دافيد لويز وماركينيوس (سان جرمان) وميرندا (انتر ميلان الايطالي) وجيل (شاندونغ) ودانيلو (ريال مدريد) وداني الفيش (برشلونة الاسباني) وفيليبي لويس (اتلتيكو مدريد الاسباني) واليكس ساندرو (يوفنتوس الايطالي)، وللوسط لويز غوستافو (فولفسبورغ الالماني) وفرناندينيو (مانشستر سيتي الانكليزي) وريناتو اوغوستو (غوان) وفيليبي كوتينيو (ليفربول الانكليزي) واوسكار وويليان (تشلسي الانكليزي ولوكاس ليما (سانتوس) وكاكا (اورلاندو) ودوغلاس كوستا (بايرن ميونيخ الالماني)، فيما وقع الاختيار على نيمار (برشلونة) وهولك (زينيت سان بطرسبورغ الروسي) وريكاردو اوليفيرا (سانتوس) في خانة الهجوم.

