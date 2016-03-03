ديل بوسكي يفتح الباب أمام أدوريز للعب مع منتخب إسبانيا

أشاد فيسينتي دل بوسكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، باللاعب ارتيز أدوريز، نجم أتلتيك بيلباو، بعد الثلاثية التي أحرزها الأربعاء في مباراة فريقه أمام ديبورتيفو لا كرونيا في الدوري الإسباني.

ورغم الإشادة، قال دل بوسكي، إنه من المبكر القول إذا كان سيضم اللاعب لصفوف فريقه الذي سيدافع عن لقبه في بطولة أمم أوروبا 2016 "يورو 2016".

وأضاف دل بوسكي الذي يتواجد في العاصمة الفرنسية باريس لحضور إحدى الفعاليات الرياضية الخاصة بـ"يورو 2016" أتمنى أن يكون مؤهلا إذا قررنا اصطحابه، وأن يكون قادرا على التدليل على هذا الأمر".

وتابع: "لا نعرف بعد إذا كنا سنصطحبه معنا، لدينا الآن مباراتان وديتان أمام إيطاليا ورومانيا، وسنتخذ قرارنا في الوقت المناسب وليس الآن".

ويعيش أدوريز حاليا أفضل أيام مسيرته، رغم أنه بلغ مؤخرا 35 عاما.

وسجل المهاجم الأسباني ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة التي فاز بها أتنلتيك بيلباو أمس الأربعاء 4 / 1 على منافسه ديبورتيفو لا كرونيا ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 30 هدفا.

وسجل أدوريز 17 هدفا في الدوري الأسباني وسبعة أهداف في بطولة الدوري الأوروبي وهدفين في كأس الملك وأربعة أهداف في مباراة السوبر الأسباني.

وبعد رحيل دافيد فيا عن المنتخب والهبوط التدريجي في المستوى الفني للمهاجم فيرناندو توريس، إنحصرت إهتمامات دل بوسكي في اختيار المهاجمين في الثلاثي دييجو كوستا وألفارو موراتا وباكو ألكاسير.

ولم يقع الاختيار على أندوريز في أي مرة خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ "يورو 2016".

وأردف المدرب الأسباني قائلا: "بالنسبة لي كلما زادت المنافسة بين اللاعبين كان ذلك أفضل".

ويتعين على دل بوسكي قريبا اتخاذ قراره بشأن أدوريز، حيث ستخوض أسبانيا مباراتين وديتين في مارس الجاري أمام كل من إيطاليا ورومانيا يومي 24 و27 من نفس الشهر.

ولن يتم تحديد القائمة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا، التي تنطلق في العاشر من يونيو، قبل نهاية مايو المقبل على الأرجح.