فان غال يطالب لاعبيه بالحذر مع الاقتراب لمراكز المقدمة

طالب لويس فان غال، مدرب مانشستر يونايتد، لاعبيه بالحذر مع اقتراب الفريق من المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الفوز على واتفورد 1-صفر الثلاثاء الماضي.

ورغم غياب الكثير من لاعبي الصف الأول للإصابة إلا أن يونايتد نجح في التساوي في رصيد النقاط مع غريمه مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع الذي لديه مباراة مؤجلة.

وفاز مانشستر يونايتد في مباراتين على التوالي بالدوري لأول مرة منذ نوفمبر الماضي.

وقال فان غال لوسائل إعلام بريطانية في رده على سؤال بشأن آمال فريقه في احتلال أحد المركز الأربعة الأولى: "أعتقد أنه يجب علينا التقدم خطوة بخطوة".

وأضاف المدرب الهولندي المخضرم: "لدينا نفس المشاكل منذ ثلاثة أسابيع. المصابون يتعافون ويعودون للفريق لكن يجب علي حل مشكلة كل أسبوع في التشكيلة الأساسية. لأنهم يتعافون من الإصابة لكن دون جاهزية كافية للمشاركة في المباريات".

وسيلتقي مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس الذي حقق أربعة انتصارات على التوالي في كل المسابقات، مع وست بروميتش البيون صاحب المركز الثالث عشر بعد غد الأحد.

ولم يخسر يونايتد على ملعب وست بروميتش منذ انطلاق الدوري الممتاز بصورته الحالية في إنجلترا.