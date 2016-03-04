برشلونة يحطم رايو ويحقق رقماً قياسياً

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ممارسة هوايته في هز الشباك بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه برشلونة للفوز 5 / 1 على مضيفه رايو فاليكانو في ختام المرحلة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الأسباني لكرة القدم الخميس.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز غرناطة على ضيفه سبورتنج خيخون 2 / صفر وريال بيتيس على مضيفه إسبانيول بثلاثية بيضاء.

ورفع برشلونة، الذي حقق انتصاره العاشر على التوالي في البطولة، إلى 69 نقطة، معززا موقعه في الصدارة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد فاليكانو عند 26 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين حملا توقيع إيفان راكيتيتش وميسي في الدقيقتين 22 و23، قبل أن يتلقى دييجو يورينتي لاعب فاليكانو البطاقة الحمراء في الدقيقة .42

وفي الشوط الثاني، أضاف ميسي الهدفين الثالث والرابع لبرشلونة في الدقيقتين 54 و72، ثم سجل البديل أردا توران الهدف الخامس في الدقيقة 86، فيما سجل مانوتشو هدف حفظ ماء الوجه لفاليكانو في الدقيقة .57

وشهد الشوط الثاني تلقي مانويل إيتورا لاعب فاليكانو بطاقة حمراء في الدقيقة 68 لتسببه في ركلة جزاء أهدرها لويس سواريز.

وحطم برشلونة بهذا الفوز الرقم القياسي في عدد مرات تفادي الهزيمة بمختلف المسابقات والذي كان حققه ريال مدريد في موسم 1988 / 1989 بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 35 مباراة متتالية.

وأنعش غرناطة آماله في البقاء بالبطولة، بعدما انتزع فوزا ثمينا 2 / صفر من ضيفه سبورتنج خيخون في وقت سابق اليوم.

وسجل يوسف العربي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، قبل أن يتلقى سيرخيو ألفاريز لاعب خيخون البطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة .84

واستغل غرناطة النقص العددي في صفوف منافسه، ليسجل ساكسيس إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع غرناطة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) بفارق نقطتين أمام خيخون الذي تراجع للمركز قبل الأخير.

وخرج ريال بيتيس من دوامة تعادلاته في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة بعدما تغلب 3 / صفر على مضيفه إسبانيول.

وسجل روبن كاسترو وجيرمان بيتزيلا وخوان فارجاس أهداف بيتيس في الدقائق 10 و20 و.71

ورفع بيتيس رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 28 نقطة في المركز الرابع عشر.