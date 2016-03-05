الدوري الإنكليزي: توتنهام وآرسنال يتقاسمان النقاط

منح اليكسيس سانشيز نقطة لارسنال في مباراة قمة مثيرة بشمال لندن في استاد وايت هارت لين بعدما بدا توتنهام هوتسبير في طريقه للانضمام إلى ليستر سيتي في صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم قبل أن يتعادل الفريقان 2-2 اليوم السبت.



وعوض توتنهام تأخره ليقلب المباراة رأسا على عقب في الشوط الثاني وعندما وضعته تسديدة هاري كين المذهلة في المقدمة بعد 61 دقيقة بدا أنه سيتصدر الترتيب على حساب ليستر ولو لساعات قليلة على الأقل.



وفي النهاية كان التعادل نتيجة عادلة بعدما أظهر ارسنال روحا قتالية عقب لعبه في أغلب الشوط الثاني بعشرة لاعبين اثر طرد فرانسيس كوكلين لحصوله على الانذار الثاني.



وبقي توتنهام - الساعي للقبه الأول في الدوري منذ 1961 - في المركز الثاني برصيد 55 نقطة متقدما بثلاث نقاط على ارسنال. ويملك ليستر 57 نقطة قبل أن يواجه واتفورد في وقت لاحق اليوم.



ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 50 نقطة من 28 مباراة بعدما تعافى سريعا من خسارته الثقيلة 3-صفر أمام ليفربول يوم الأربعاء ليسحق أستون فيلا متذيل الترتيب 4-صفر بفضل هدفين من سيرجيو اجويرو.



وواصل وست هام يونايتد موسمه المذهل وبقي متأخرا بنقطة واحدة وراء سيتي - رغم أنه خاض مباراة أكثر - بعدما حول تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على مضيفه ايفرتون قرب النهاية.



ووضع روميلو لوكاكو ايفرتون في المقدمة قبل أن يحصل كيفن ميرالاس على بطاقة حمراء قرب نهاية الشوط الأول.



لكن ايفرتون ضاعف تقدمه عبر آرون لينون بعد تبادل للكرة مع لوكاكو ثم أهدر مهاجم بلجيكا فرصة إضافة هدف ثالث بعدما أضاع ركلة جزاء.



وانتفض وست هام وقلص له ميخائيل انطونيو الفارق عقب تمريرة عرضية من مارك نوبل ثم ارتقى ديافرا ساكو أعلى من المدافعين ليعادل النتيجة بضربة رأس.



وأحرز ديميتري باييه هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة ليقود وست هام للتقدم للمركز الخامس.



