المكسيك تنوي الترشح لاستضافة مونديال 2026

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم الجمعة نيته الترشح لاستضافة مونديال 2026.

وتم تأخير فتح باب الترشح العام الماضي في ظل فضائح الفساد في فيفا، لكن الرئيس الجديد الإيطالي-السويسري جاني اينفانتينو تعهد استئنافها في غضون الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته.

وقال رئيس الاتحاد ديسيو دي ماريا في مؤتمر صحافي للكشف عن قميص المنتخب الجديد لتصفيات كأس العالم 2018: "ستكون المكسيك مرشحة عندما يفتح باب الترشح لمونديال 2026".

وتابع: "استضافة أكبر احتفال عالمي هو التزام تنظيمي هام، وغالبية المكسيكيين سيشعرون بالفخر لاستضافة كأس العالم مرة ثالثة".

واستضافت المكسيك مونديالي 1970 و1986، عندما توج البرازيلي بيليه والارجنتيني دييغو مارادونا باللقبين على التوالي.

ويتوقع ان تترشح الولايات المتحدة وكندا للاستضافة.

وكان دي ماريا ألمح في 2013 إلى ان المكسيك قد تتقدم بطلب مشترك مع الولايات المتحدة، لكنه اشار الجمعة الى ان ملفها سيكون فرديا.

يذكر ان اخر دولة من اتحاد كونكاكاف استضافت النهائيات كانت الولايات المتحدة في 1994.