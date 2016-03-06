بيتيس يتغلب على النقص العددي ويهزم غرناطة

تغلب ريال بيتيس على النقص العددي في صفوفه وانتزع فوزا ثمينا 2 /صفر على غرناطة الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكد بيتيس انتفاضته وحقق الفوز الثاني على التوالي بعد ثلاثة تعادلات متتالية ليرفع رصيده إلى 34 نقطة ويتقدم للمركز الحادي عشر وتجمد رصيد غرناطة عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تلقى بيتيس لطمة قوية بطرد لاعبه البيروفي خوان مانويل فارجاس في الدقيقة 53 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

ولكن بيتيس تغلب على النقص العددي وانتزع الفوز الثمين بهدفين افتتحهما ألفريد نداي بضربة رأس في الدقيقة 85 .

وأنهى غرناطة اللقاء بعشرة لاعبين أيضا بعد طرد حارس المرمى أندريس فيرنانديز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة بعدما لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء لمنع روبن كاسترو مهاجم بيتيس المنفرد به تماما من تسجيل هدف رغم أن الإعادة التلفزيونية أكدت أن الحارس لم يلمس الكرة بيده.

وحل الإيطالي جوليو بارودي مكان فيرنانديز في المرمى لاستنفاد الفريق كل تغييراته الثلاثة ولكنه لم يستطع التصدي للضربة الحرة التي سددها روبن كاسترو بنفسه ليكون الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.