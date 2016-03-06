ويست بروميتش يعيد مانشستر يونايتد إلى دائرة الهزائم

استغل ويست بروميتش ألبيون تفوقه العددي ووجه صفعة جديدة إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالتغلب عليه 1 / صفر الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة ليضاعف محنة الفريق ومديره الفني الهولندي لويس فان جال بسبب النتائج المتذبذبة في الدوري.

وأفلت ليفربول من كمين مضيفه كريستال بالاس وتغلب على النقص العددي في صفوفه لينتزع فوزا ثمينا 2 / 1 في الوقت بدل الضائع من مباراتهما في وقت سابق اليوم بنفس المرحلة ليحسن ليفربول وضعه في جدول المسابقة.

ووجه ويست بروميتش ألبيون اليوم صفعة جديدة إلى طموحات مانشستر يونايتد لحجز أحد المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وتغلب عليه بهدف نظيف سجلها الفنزويلي خوسيه سولومون روندون في الدقيقة 66 .

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم الطرد المبكر للأسباني خوان ماتا نجم مانشستر في الدقيقة 26 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

واستغل بروميتش ألبيون تفوقه العددي وانتزع الفوز الثمين بفضل هدف روندون ليرفع الفريق رصيده إلى 39 نقطة ويتقدم للمركز الحادي عشر فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 47 نقطة في المركز السادس.

وفشل ليفربول في استغلال الدفعة المعنوية التي نالها من الفوز الكبير 3 / صفر على مانشستر سيتي في المرحلة الماضية وحقق الفريق فوزا صعبا للغاية ومتأخرا على مضيفه كريستال بالاس ليرفع رصيده إلى 44 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع وتجمد رصيد كريستال بالاس عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعد أداء متوسط المستوى من الفريقين.

وفي الشوط الثاني ، سجل جو ليدلي هدف التقدم لكريستال بالاس في الدقيقة 48 وضاعف جيمس ميلنر من صعوبة المباراة على فريقه ليفربول عندما خرج مطرودا في الدقيقة 62 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وفي الشوط الثاني ، سجل جو ليدلي هدف التقدم لكريستال بالاس في الدقيقة 48 وضاعف جيمس ميلنر من صعوبة المباراة على فريقه ليفربول عندما خرج مطرودا في الدقيقة 62 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

ولكن كريستال بالاس دفع ثمن تراجعه للدفاع بعد الهدف وكذلك الخطأ القاتل لحارس مرماه والذي ساعد روبرتو فيرمينو على تسجيل هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 72 قبل أن يحرز البلجيكي كريستيان بنتيكي هدف لفوز الثمين لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وبدأت المباراة بنشاط هجومي ملحوظ من ليفربول الذي سعى لهز الشباك مبكرا ولكن الحظ عاند لاعبيه روبرتو فيرمينو وجوردان هيندرسون في أكثر من كرة خلال الدقائق الأولى من اللقاء.

وتخلى كريستال بالاس تدريجيا عن انكماشه الدفاع وحاول الرد على هجمات ليفربول. ونال جوردان هيندرسون إنذارا في الدقيقة التاسعة للخشونة مع يانيك بولاسي اثر هجمة سريعة لكريستال بالاس.

وتجددت الفرصة لكريستال بالاس وسدد إيمانويل أديبايور كرة صاروخية من حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس سيمون مينوليه ثم تجددت الفرصة للفريق في الدقيقة 11 اثر تمريرة عرضية بابي نداي سواري من الناحية اليسرى وقابلها أديبايور المتحفز في حلق المرمى بضربة رأس ولكن الكرة ارتدت من العارضة.

ونال سكوت دان لاعب كريستال بالاس إنذارا في الدقيقة 11 للخشونة مع ديفوك أوريجي.

وتراجع حماس الفريقين تدريجيا بعد مرور ربع ساعة من المباراة وإن ظل التفوق لليفربول من حيث الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب في وسط الملعب.

وتبادل يوهان كاباي الكرة مع ويلفريد زاها في هجمة سريعة لكريستال بالاس في الدقيقة 25 أنهاها كاباي بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء ولكن في الشباك من الخارج.

ولعب كاباي ضربة حرة من الناحية اليمنى بجوار منطقة الجزاء في الدقيقة 29 وقابلها زميله داميان ديلاني بضربة رأس غير متقنة لتذهب الكرة بعيدا عن مرمى ليفربول.

ورد ليفربول بهجمة سريعة تلاعب فيها أوريجي بدفاع كريستال بالاس ثم تبادل الكرة مع إيمري كان قبل أن يسدد أوريجي الكرة قوية من حدود منطقة الجزاء ولكن فوق العارضة مباشرة.

وسدد جيمس ميلنر ضربة حرة لليفربول من خارج منطقة الجزاء مباشرة في الدقيقة 33 ولكنها ارتطمت برأس أحد مدافعي كريستال بالاس وخرجت لركنية لم تستغل جيدا.

ولعب كاباي ضربة حرة لكريستال بالاس في الدقيقة 37 لتصل الكرة على رأس سكوت دان ولكن الحارس مينوليه تصدى للكرة.

وكثف الفريقان هجماتهما في الدقائق الأخيرة من هذا الشوط ولكن هجماتهما افتقدت للفعالية المطلوبة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وبدأ كريستال بالاس الشوط الثاني بضغط هجومي لكريستال بالاس الذي ترجم هذا الضغط إلى هدف رائع سجله جو ليدلي في الدقيقة 48 .

وجاء الهدف اثر ضربة ركنية لعبها كاباي وعاند الحظ لاعبي كريستال بالاس حيث ارتدت تسديداتهم ثلاث مرات من أقدام مدافعي ليفربول قبل أن تصل الكرة لليدلي خارج حدود منطقة الجزاء مباشرة حيث قابلها بتسديدة مباشرة قوية سكنت المرمى على يسار مينوليه.

وأثار الهدف حفيظة لاعبي ليفربول الذين اندفعوا في الهجوم بحثا عن هدف التعادل ولكنهم اصطدموا بالدفاع المتكتل والمنظم من كريستال بالاس.

وأجرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تغييرا تنشيطيا في الدقيقة 61 بنزول لاعب الوسط فيليب كوتينيو بدلا من المدافع جون فلاناجان.

ولكن ليفربول تلقى لطمة قوية في الدقيقة التالية بطرد ميلنر لنيله الإنذار الثاني في المباراة بسبب الخشونة مع زاها ليضاعف ميلنر من صعوبة المهمة على فريقه.

ورغم النقص العددي في صفوفه ، لم يستسلم ليفربول لليأس وواصل محاولاته الهجومية وسدد كوتينيو كرة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 65 ولكنها ذهبت مباشرة في يد الحارس.

وسنحت الفرصة لليفربول في الدقيقة 68 اثر هجمة سريعة منظمة مرر منها فيرمينو الكرة إلى آدم لالانا داخل منطقة الجزاء ليمررها الأخير عرضية ولكن أوريجي قابلها بضربة رأس إلى خارج المرمى.

واستغل ليفربول خطأ قاتلا من دفاع كريستال بالاس والحارس أليكس ماكارثي في الدقيقة 72 وسجل هدف التعادل.

وجاء الهدف عندما أعاد الدفاع الكرة إلى مكارثي رغم وجود أكثر من لاعب لليفربول قريبا من منطقة الجزاء وأكمل الحارس الخطأ بتسديد الكرة دون اتقان لتتهيأ أمام فيرمينو الذي تقدم بها قليلا ثم سددها في المرمى ليكون هدف التعادل الثمين.

وكثف ليفربول هجومه في الدقائق الأخيرة من المباراة بحثا عن هدف الفوز ولكن الحظ عاند الفريق في أكثر من كرة كما تألق حارس كريستال بالاس في الذود عن المرمى.

وتعاطف القائم الأيسر مع كريستال بالاس في الدقيقة 87 وتصدى لتسديدة صاروخية لعبها ألبرتو مورينو زاحفة من خارج منطقة الجزاء.

ولكن البديل بنتيكي ترك بصمته في المباراة عندما حصل على ضربة جزاء لليفربول في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما سقط داخل منطقة الجزاء اثر التحام من داميان ديلاني.

وتردد الحكم في احتساب ضربة الجزاء في البداية ولكن الحكم المساعد أشار له بوجود إعاقة ليحتسبها الحكم ضربة جزاء سدد منها بنتيكي الكرة على يسار الحارس محرزا هدف الفوز لليفربول قبل صافرة النهاية مباشرة.