فناربخشة يعزز صدارته في الدوري التركي

عزز فناربخشة صدارته للدوري التركي لكرة القدم بفوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه بلدية أكهيسار الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وأفلت جالطة سراي بنقطة ثمينة اثر تعادله 3 / 3 مع ضيفه بلدية اسطنبول في وقت سابق اليوم ضمن نفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز قاسم باشا على أنطاليا سبور 2 / 1 وكونيا سبور على طرابزون سبور 2 / صفر.

وواصل فناربخشة انطلاقته الناجحة في الموسم الحالي ورفع رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط أمام بشكتاش الذي يستضيف أسكيشيهر سبور الاثنين في حتام مباريات المرحلة وتتبقى له أيضا مباراة مؤجلة وتجمد رصيد بلدية أكهيسار عند 37 نقطة في المركز السابع.

وأنهى فناربخشة الشوط الأول لصالحه بهدف سجله سينير أوزبايراكلي في الدقيقة 35 وعزز الفريق انتصاره بهدفين آخرين في الشوط الثاني أحرزهما فولكان شين وفيرناندو في الدقيقتين 51 و90 .

وكان جالطة سراي في طريقه للخروج خاسرا من هذه المباراة لكنه انتزع التعادل الثمين قبل النهاية بثلاث دقائق ليرفع رصيده إلى 38 نقطة وينفرد بالمركز السادس.

وأنهى بلدية اسطنبول الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما إدين فيسكا ومحمد باتدال في الدقيقتين الخامسة و43 ولكن جالطة سراي رد في الشوط الثاني بهدفين أحرزهما ياسين أوزتيكين في الدقيقتين 54 و71 .

وأعاد فيسكا التقدم لبلدية اسطنبول بهدف في الدقيقة 82 ولكن سيلجوك إينان أحرز هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 87 .

وسجل هاكان أرسلان هدفين ليقود فريق قاسم باشا إلى فوز ثمين ومتأخر 2 / 1 على أنطاليا سبور اليوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري التركي لكرة القدم.

واستعاد قاسم باشا نغمة الانتصارات وحقق الفوز الثاني له في آخر ثماني مباريات خاضها في المسابقة ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع وتجمد رصيد أنطاليا سبور عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل أرسنال هدفي قاسم باشا في الدقيقتين 78 و86 مستغلا تفوقه العددي بعد طرد صامويل إينكوم من صفوف أنطاليا سبور في الدقيقة 75 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وأحرز عمر شيشمان أوغلو هدف حفظ ماء الوجه لأنطاليا سبور في الوقت بدل الضائع للمباراة.