ميسي يتألق ويسهم بفوز برشلونة المريح على إيبار

واصل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ممارسة هوايته في لدغ منافسيه وهز الشباك وأحرز هدفين ليقود برشلونة إلى فوز ثمين 4/صفر على مضيفه إيبار الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة، فيما تغلب أتليتكو مدريد على مضيفه فالنسيا 3-1.

ورفع برشلونة رصيده إلى 72 نقطة في صدارة جدول المسابقة بعدما حقق انتصاره الحادي عشر على التوالي ليبقى الفارق إلى 8 نقاط مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.



وفي ملعب ميستايا، سجل الفرنسي أنطوان غريزمان وفرناندو توريس وكاراسكو أهداف أتليتكو، مقابل هدف للروسي دينيس تشيرشيف الذي سجل هدف فالنسيا.



وفي إقليم الباسك، حسم برشلونة المباراة بشكل كبير في شوطها الأول من خلال هدفين نظيفين سجلهما منير الحدادي وليونيل ميسي في الدقيقتين الثامنة و42 ثم أضاف ميسي الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 76 واختتم الأوروغوياني لويس سواريز التسجيل في المباراة بالهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 84 .

ورفع ميسي رصيده إلى 21 هدفا لينفرد بالمركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق هدفين أمام الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد وإن ظل بعيدا عن صدارة القائمة التي يعتليها البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد برصيد 27 هدفا بفارق هدف واحد أمام سواريز.

وحقق برشلونة اليوم فوزه الرابع على التوالي في غضون موسمين بالدوري الإسباني علما أن ميسي سجل ستة من أهداف فريقه في هذه المباريات الأربع.

وفرض برشلونة هيمنته على مجريات اللعب مبكرا ونصب الفريق سيرك التمريرات القصيرة المتقنة وحاصر مضيفه داخل منطقة الجزاء.

ولم يتأخر برشلونة في ترجمة تفوقه حيث أحرز منير الحدادي هدف التقدم للفريق في الدقيقة الثامنة.

وجاء الهدف اثر تمريرة ماكرة ساقطة لعبها ميسي من منتصف الملعب لتصل إلى سواريز خلف دفاع إيبار حيث مررها سواريز عرضية زاحفة بمحاذاة المرمى ويقابلها الحدادي المندفع أمام حلق المرمى بتسديدة مباشرة إلى داخل المرمى.

وأهدر سواريز فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة اثر تمريرة طولية زاحفة وصلت منها الكرة إليه خارج منطقة الجزاء لينطلق بها في حراسة الدفاع ثم سددها قوية من داخل المنطقة ولكن الكرة علت العارضة.

ورد إيبار بفرصة خطيرة في الدقيقة 12 اثر تمريرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها إيفان راميس بضربة رأس وهو على بعد خطوات من المرمى ولكن الكرة ذهبت فوق العارضة.

وبعد فترة هدأ فيها الأداء وانحصر اللعب في وسط الملعب مع استمرار تفوق برشلونة، باغت الفريق الكتالوني مضيفه بفرصة خطيرة للغاية في الدقيقة 32 عندما تلاعب ميسي بدفاع إيبار خارج منطقة الجزاء ثم مرر الكرة ساقطة إلى الحدادي خلف الدفاع ولكن الحدادي الخالي تماما من القابة سددها إلى خارج المرمى بدلا من تمريرها إلى زميله لويس سواريز.

ورد إيبار بفرصة أكثر خطورة في الدقيقة التالية اثر تمريرة عرضية من الناحية اليسرى وصلت منها الكرة إلى جونزالو إسكالينتي بالقرب من مرمى برشلونة ولكنه قابل الكرة بتسديدة قوية غير متقنة أخطأت المرمى.

كما عاند الحظ إيبار في الدقيقة 40 اثر هجمة سريعة ارتطمت الكرة فيها بقدم سيرخيو بوسكيتس نجم وسط برشلونة وخرجت بجوار القائم إلى ركنية لم تستغل جيدا.

وفي الوقت الذي كثف فيه إيبار محاولاته لتسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الثاني، باغت ميسي أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 42 .

وجاء الهدف عندما شق ميسي طريقه بنجاح وسط دفاع إيبار ووصل إلى داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة دون عناء داخل المرمى ليكون هدف الاطمئنان لبرشلونة قبل نهاية الشوط.

واستأنف الفريقان هجومهما المتبادل في الشوط الثاني ولم يستسلم إيبار لنتيجة الشوط الأول حيث واصل محاولاته لتعديل النتيجة وإن ظل التفوق لبرشلونة رغم معاندة الحظ للاعبيه في بعض الفرص.

بمرور الوقت، أصبح إيبار هو الأكثر هجوما ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى التشيلي كلاوديو برافو حارس برشلونة.

ونال راميس إنذارا في الدقيقة 70 للخشونة مع ميسي الذي سدد الضربة الحرة ولكن الكرة ذهبت في يد الحارس.

وتلاعب ميسي بدفاع إيبار في الدقيقة 75 وحصل على ضربة جزاء اثر لمسة يد على راميس الذي تغاضى الحكم عن إنذاره وطرده.

وسدد ميسي ضربة الجزاء بنفسه ليضعها من فوق الحارس الذي استلقى على الأرض ليكون الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 76 .

وواصل برشلونة محاولاته الهجومية ونال داني جارسيا إنذارا في الدقيقة 82 للخشونة مع ميسي.

ولعب ميسي الضربة الحرة وقابلها مارك بارترا بضربة رأس قوية ولكن في يد الحارس.

وارتدت الهجمة سريعا لصالح إيبار فلم يجد الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو نجم برشلونة بدا من إعاقة سيرجي إينريش لاعب إيبار لينال إنذارا سيحرمه من المشاركة في مباراة برشلونة المقبلة أمام خيتافي.

وترجم سواريز جهوده الكبيرة في المباراة إلى هدف رابع لبرشلونة في الدقيقة 84 .



وجاء الهدف اثر هجمة سريعة وتمريرة طولية حاول دفاع إيبار إبعادها ولكنه هيأها إلى سيرجي روبرتو في وسط الملعب ليمررها روبرتو مجددا إلى سواريز الذي توغل داخل منطقة الجزاء وتلاعب بالدفاع قبل أن يسددها في الزاوية البعيدة على يمين الحارس ليكون الهدف الرابع لبرشلونة.

ولم يتوقف هجوم برشلونة في الدقائق التالية ولكنه لم يستطع زيادة رصيده من الأهداف بعدما تصدى الحارس لتسديدة روبرتو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بفوز برشلونة برباعية نظيفة.