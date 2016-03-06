هيدينك واثق من جاهزية كوستا لمواجهة سان جرمان

أعرب الهولندي غوس هيدينك مدرب تشلسي الإنكليزي عن ثقته بجهوزية مهاجم الفريق الإسباني دييغو كوستا للمواجهة المرتقبة مع ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي الأربعاء المقبل في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وغاب كوستا عن المباراة التي تعادل فيها تشلسي مع ستوك سيتي أمس السبت في الدوري الإنكليزي، لكن هيدينك أكد أنه سيكون جاهزا ضد سان جرمان.

وقال هيدينك: "كان دييغو يعاني من مشكلة في الوتر، ولذلك كنت حذرا لعدم تفاقم الأمر، ولكن أعتقد بأنه سيكون على ما يرام الأربعاء".

واعتبر أن وصول فريقه إلى أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنكليزي بات أمرا مستحيلا بقوله: "أعتقد أن نيل أحد المراكز الأربعة الأولى أمر صعب، ويكاد يكون مستحيلا خصوصا أن فرقا أخرى تنافس بقوة على ذلك".

وتابع: "وصلنا إلى منتصف الترتيب لكن ذلك ليس كافيا لتشلسي، إنما يمكننا أن نكون أفضل في مارس وإبريل ما من شأنه ان يساعدنا في دوري ابطال اوروبا وكأس انكلترا".

وواجه تشلسي صعوبات كبيرة هذا الموسم وتعرض الى سلسلة من الهزائم غير المتوقعة ما ادى الى اقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو واسناد المهمة الى هيدينك حتى نهاية الموسم.

وتحسنت عروض تشلسي في الاونة الاخيرة لكنه يحتل حاليا المركز العاشر برصيد 40 نقطة بفارق 20 نقطة عن ليستر سيتي المتصدر.

وينافس الفريق الإنكليزي على جبهة دوري أبطال اوروبا حيث كان خسر أمام سان جرمان 1-2 في باريس في ذهاب الدور ثمن النهائي.